CJNG intenta extorsionar a monjas en Atlixco

Las llamadas de extorsión en Atlixco suelen ser ya algo frecuente, en esta ocasión supuestos miembros del CJNG intentaron extorsionar a unos monjas, las Hermanas Clarisas del monasterio del Sagrado Corazón, a quienes les llamaron para exigirles dinero, esto a cambio de “protección”.

En una plática con un corresponsal del medio PUNTUAL, Sor Elena Gómez, comentó que recibieron dos llamadas de intento de extorsión; en la primera llamada les pidieron dinero para apoyar a un sacerdote, quien se había quedado en medio de la carretera y no tenía dinero para la reparación del automóvil, sin embargo el sacerdote que había indicado no tenía vehículo, por lo que no cayeron en el engaño.

La segunda vez que les llamaron fueron supuesto miembros del CJNG, quienes les pidieron dinero a cambio de brindarles protección, sin embargo las monjas comentaron que ellas no tenían dinero y que vivián de los donativos de la gente.

Las llamadas

* ¿Qué procedió en ese entonces hermana?

- Pues en aquella ocasión nos marcaron y contestó una de mis hermanas, y les dijo: ay joven si supiera que nosotras también pedimos dinero, no tenemos para pagarle.

- Bueno, bueno si lo que pide es para protección (a lo que los hombres le respondieron que no se preocupara), que aún así iban a tener su protección…

* Al menos se libraron de ellos, se le comentó.

- No aún no, hubo otra más.

* En una segunda ocasión estas persona nos llamaron les dijimos que ya nos habían marcado y que habían quedado en que nos iban a dar la protección a lo que respondieron que sí en eso quedaron así sería, existiría protección gratuita para nosotros.

CJNG intenta extorsionar a monjas en Atlixco

Aunque en ninguna de estas extorsiones las monjas cayeron en los juegos de los criminales, no han logrado librarse de la delincuencia, pues han sido víctimas de ladrones,quienes entraban a las instalaciones por las noches y robaban el dinero que de había recaudado.

