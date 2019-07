CJNG hace nueva oferta a policías federales, “podrán ser jefes de plaza en poco tiempo”

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una nueva convocatoria dirigida a los elementos de la Policía Federal a fin de que se unan a filas de esta organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’; lo tentador de la oferta es que en poco tiempo podrán ser jefes de plaza.

Aquí si te valoramos

El pasado 20 de junio, en diferentes redes sociales circuló un mensaje firmado por el CJNG donde ‘abren’ las puertas a todos los policías federales que no se sientan valorados en la corporación policiaca, o que los están obligando a pertenecer a la Guardia Nacional.

“Si eres Ex-Federal de cualquiera de sus Divisiones y te discriminaron por no pasar tus exámenes, ¡¡YA NO TE PREOCUPES!! Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG (…) No pierdas esta oportunidad en la que se reforzarán nuestras fuerzas para hacer fuerte a las nuevas amenazas que vienen”.

El único requisito que deberían cumplir para ingresar al CJNG es comprobar el uso de armas y haber sido capacitados en la Policía Federal, a cambio recibiría alimentos todos los días y recibirían un pago de 30 mil pesos.

Podrán ser jefes de plaza

En las últimas horas, nuevamente en redes sociales ha comenzado a circular una imagen con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación convocando a los federales, ahora con una mejor propuesta: en poco tiempo pasarán de sicario a jefe de plaza.

“¿Eres policía federal y el gobierno te mandó a la verga? ¡En el Cartel Jalisco Nueva Generación te necesitamos!”, inicia la convocatoria.

Entre los beneficios que ofrecen es pago semanal en dólares, bonos y premios por desempeño y misiones exitosas. Señalan que los nuevos integrantes serán desplegados en diferentes estados de la república, incluyendo la CDMX, además en Estados Unidos, Canadá Europa y Asia.

Para obtener mayores informes la convocatoria dejó un correo electrónico. En la primera convocatoria colocaron un número telefónico y otros métodos de contacto.

