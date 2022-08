CJNG está en Oaxaca, amenazan que irán contra secuestradores y extorsionadores

Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación emitiendo un mensaje para la población. CJNG está en Oaxaca.

En el material audiovisual, que circula en las redes sociales se dio un mensaje para el estado donde dijeron que llegaron para proteger y apoyar a los pobladores de secuestradores, extorsionadores y rateros. Además en su mensaje enlistaron varios nombres y apodos; aquí el mensaje:

“Este es un mensaje de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, pueblos de Xoco, Santa Rosa, Viguera, Pueblo Nuevo, Santa Lucía, San Martín, San Dionisio, Ejutla y Miahuatlan. Venimos por toda la bola de secuestradores, extorsionadores y rateros”

Agregando: “Ya estamos aquí y de aquí no no vamos, no tengan miedo, estamos para protegerlos y apoyarlos. Tu mentado Oaxaco, Cristian Cebollón, Chemo, Chemo Taquero, Chava Michoacano, Max Faraón, Ingeniero Patachín y Chucky. Atentamente CJNG.”

CJNG está en Oaxaca

El CJNG asegura que va contra los secuestradores, extorsionadores y rateros.

En el video donde dicen que el CJNG está en Oaxaca, se ven a personas armadas y con el rostro cubierto, algunos parados y otros con las piernas flexionadas encima de un montículo de tierra en una zona rodeada de árboles.

Esta es la segunda grabación que se viraliza en internet, apenas el lunes 29 de agosto, La Verdad Noticias informó sobre una grabación, en la que el CJNG se deslindó de los narcobloqueos ocurridos recientemente en Zacatecas, y responsabilizó al Cártel de Sinaloa y a diversos funcionarios que presuntamente estarían colaborando con criminales.

Te puede interesar: Historia del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG

CJNG y luchadores asesinados

Aunque el CJNG está en Oaxaca para “proteger” en Guanajuato han muerto tres luchadores.

Recientemente el CJNG fue señalado por la desaparición y muerte de tres luchadores de Guanajuato, el primero, quien fue acribillado el pasado 17 de mayo en el municipio de Irapuato. Jerry García mejor conocido como Juventud Rebelde.

El domingo 21 de agosto, tras participar en una función en la Arena Xiricuicho, Salvador García Soto, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Lepra Mx, fue asesinado cuando un comando armado irrumpió en las instalaciones del gimnasio donde entrenaba y sacaron al luchador por la fuerza privándolo de su libertad.

El 24 de agosto, días después de que Lepra Mx fuera secuestrado, un nuevo crimen se cometió ahora en contra de Raúl Salazar Santillán, mejor conocido como Maremoto, también fue privado de su libertad.

Cabe señalar que las dos últimas víctimas, tenían puestos de funcionarios públicos. Salvador García era coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados de la presidencia municipal y Salazar Santillán era empleado de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato y Japami.

Sin embargo no se ha confirmado que los autores sean miembros del cártel de las cuatro letras, pero el reciente vídeo donde se anuncia que el CJNG está en Oaxaca sí parece ser de estos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!