CJNG dejó narcomantas tras ola de violencia en Celaya, Guanajuato

El CJNG dejó narcomantas en las que se deslinda de deslindan de dos masacres en centros nocturnos que sumaron 21 víctimas.

Guanajuato fue víctima recientemente de una intensa ola de violencia, mientras que en Celaya ocurrieron dos terribles masacres, por lo que el CJNG dejó narcomantas.

Las narcolonas fueron colgadas en un puente de la Avenida 2 de Abril, otro más en la calle Gaspar de Almanza, así como en un paso peatonal de la avenida Celaya Dolores-Hidalgo y en el llamado puente de la Pepsi, durante las horas de la madrugada de este 13 de agosto.

CJNG dejó narcomantas en Celaya

Las imágenes con las narcomantas colgadas comenzaron a ser colocadas en las redes sociales.

Los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona compartieron fotografías en redes cuando el CJNG dejó narcomantas, estas tenían los mismos diseños que las dejadas en León en octubre del año pasado. Con el mismo fondo, colores y símbolos, entre ellos el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

Las narcomantas estaban firmadas por la célula del Grupo Elite, brazo armado que dirige Ricardo Ruiz Velasco, el Doble R y/o el Tripa, quien escapó de una narcoreunión en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, donde se encontraba con Gerardo González Ramírez, el Apá.

Motivo por el cual se desató la ola de violencia donde acabó con múltiples narcobloqueos así como incendios a vehículos y diversos establecimientos.

Ahora bien, el CJNG dejó narcomantas para advertir a supuestos integrantes de células del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), además de señalar que han sido sus enemigos quienes asesinaron a civiles en el bar clandestino los Tres Amigos y en el Hotel Gala de Celaya, porque los dueños no quisieron pagar la cuota criminal.

“Nosotros nos deslindamos de sus corrientadas, nosotros no matamos inocentes, no cobramos piso y no vamos a dejar que los dos o tres putos corrientes que quedan de ustedes se sigan metiendo así con la población (SIC)”.

Te puede interesar: Tras masacre, llegan las amenazas en Celaya “sea abuelita o bebé”

Ataque a centros nocturnos en Guanajuato

El 5 de agosto murieron 9 personas en un centro clandestino.

Como dio a conocer La Verdad Noticias, el ataque al establecimiento clandestino ocurrió la noche del 5 de agosto pasado y fueron asesinadas 9 personas, ocho de ellas murieron en el lugar y una más en el hospital. El primer atentado ocurrió en el Hotel Gala el 23 de mayo, donde sicarios asesinaron a 12 víctimas.

Cuando el CJNG dejó narcomantas, pidieron a la ciudadanía denunciar las extorsiones porque, como señalaron, extraer rentas locales son medidas desesperadas en la cumbre de la extinción. Añadieron que seguirán con el exterminio y no se detendrán hasta terminar con quienes sobrevivan.

Así mismo, el CJNG amenazó a la Fiscalía de Guanajuato, dependencia a la cual solicitaron que dejara actuar a los sicarios para eliminar al Cártel Santa Rosa de Lima.

“No están viendo el matadero de gente inocente que traen, no queremos que nos apoyen, nomás no estorben y déjenos trabajar para poder terminar con los putos tecatos mugrosos (SIC)”.

Cuando el CJNG dejó narcomantas, también amenazaron al secretario de Seguridad de la entidad, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, a quien advirtieron que su personal está infiltrado por integrantes del crimen organizado en Juventino Rosas y Villagrán, en la zona Laja-Bajío donde se consolidó el CSRL que dirigía José Antonio Yépez Ortiz, el Marro.

Ente las cosas que dejaron claras cuando el CJNG dejó narcomantas, señalaron que asesinaran a policías desplegados en municipios, ya que han hecho cateos arbitrarios, sin órdenes judiciales de por medio en sus narcotienditas o casas de seguridad. El funcionario fue amenazado de muerte, al igual que los oficiales a su mando.

“Si quieren guerra, guerra les vamos a dar puto, los vamos a empezar a matar en sus casas y saliendo de sus bases”, finalizaron.

Cabe mencionar que el CJNG y el CSRL están en una narcoguerra en Guanajuato desde antes de 2017, lo que ha sumido al estado en una ola de violencia incesante. Ahora el CJNG dejó narcomantas como advertencia y para aclarar que no involucran inocentes en sus ataques.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"