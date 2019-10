CJNG deja narcomensaje a policías de Hidalgo: “No alboroten el avispero”

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron narcomensajes firmados por esta organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, con un mensaje contundente en contra de policías municipales y estatales, de Hidalgo.

Fue la mañana del sábado que medios locales dieron cuenta de la presencia de dos lonas colgadas del puente peatonal ubicado sobre la carretera México – Laredo, en el municipio de Ixmiquilpan, mismas que llevaban las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según los primeros reportes, las lonas contenían un mensaje en el que advertían a las corporaciones policiacas sobre una ‘limpia’ de criminales en el estado de Hidalgo, principalmente en el municipio de Ixmiquilpan, por lo que exigían que ninguna autoridad se entrometiera en su cometido, de lo contrario tomarían acciones en su contra.

"Gobierno de Ixmiquilpan no venimos a pelear con ustedes. Policía del Estado y municipal no alvoroten el avispero (Sic)”, se lee en la manta.

También, mencionan a Francisco Sánchez del Real, quien el pasado martes fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad Municipal, y de igual manera le indican que no tome acciones para detenerlos o tomarán represalias en su contra.

“Francisco Sánchez del Real no te metas en problemas o abra represalias… atentados contra tu corporación. Déjanos trabajar, limpiar y abra trankilidad (sic)”.

Medios locales señalan que esta es la cuarta ocasión en lo que va del año en que aparecen narco mantas en puentes peatonales de Ixmiquilpan. Tan solo el pasado 22 de septiembre fue colocado una en el puente peatonal de El Fitzhi en cuyo barandal estaba amarrado el cuerpo de un hombre. En la base del mismo puente se encontró el cadáver de otro ejecutado.

Días antes en otra manta el presunto CJNG anunció su llegada y la "limpia" de otros delincuentes cuyos nombres y retratos exhibió en pancartas colocadas en postes de luz del centro de Ixmiquilpan. Tras esto han ocurrido diversas ejecuciones en el municipio.

Sin embargo, el pasado viernes, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, aseguró que el CJNG no opera en la entidad, pues no hay reportes oficiales ni se ha confirmado su presencia en las reuniones por la paz. En esa ocasión, aseveró que “la inmensa mayoría” de cadáveres localizados en la región son de personas no originarias de la entidad.

