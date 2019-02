CJNG deja narcomantas con impactante mensaje dirigido al fiscal de Michoacán

Tres narcomantas con un mensaje dirigido al recién designado Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, fueron abandonadas en las inmediaciones del municipio de Uruapan; los mensajes estaban firmados por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el reporte policiaco, las lonas fueron colgadas en Calzada La Fuente, en el puente vehicular del Boulevard Industrial y en la reja perimetral de un negocio de venta de carros en Paseo Revolución.

Elementos policiales acudieron a los tres puntos para retirar las mantas y ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En los mensajes ‘El Mencho’ señala que existen tres presuntos mandos de la FGE que reciben dinero de "Los Viagras", grupo armado que opera en la entidad.

“Sr. Fiscal Adrián López, hacemos de su conocimiento, y para que pueda realizar un trabajo eficaz y no manchar más la Fiscalía, debe saber que lo chilangos Félix Hernández conocido como "Chilito relleno", el Regional Arturo Martínez y Elías no son más que unas lacras que reciben dinero de "Los Viagras", son perros vendidos. Ojalá tome cartas en el asunto, si no lo haremos nosotros”.