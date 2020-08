CJNG captura e interroga a uno de Los Viagras tras enfrentamientos en Michoacán.

Luego de una jornada de enfrentamientos la mañana del sábado en comunidades de Buenavista y Aguililla, un sicario del grupo criminal Los Viagras, capturado e interrogado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, confesó haber sido reclutado por Jesús Ambriz Cano, alias “El Yogurt” y recibir una paga de 3 mil pesos a la semana.

Fue la mañana del sábado, a lo largo de la carretera Apatzingán – Aguililla, entras las comunidades El Terreno (Buenavista) y El Aguaje (Aguililla) que se desataron una serie de fuertes enfrentamientos entre sicarios de la asociación delictiva Cárteles Unidos (Los Viagras, Caballeros Templarios, Familia Michoacana) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derivado de estos enfrentamientos, se tuvo un saldo extraoficial de 11 personas muertas, lo cual, de la misma forma que las balaceras, no fueron confirmadas por el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo. No obstante, evidencia de los hechos criminales que tuvieron lugar el día sábado, es un video inédito que circula en redes sociales que da muestra de la captura de un sicario de Los Viagras a manos de miembros del CJNG.

CJNG interroga a miembro de Los Viagras en Michoacán

El sicario, cuya identidad permanece desconocida, es interrogado por un sujeto que a la vez graba un video, y el infortunado confiesa haber sido reclutado por “El Yogurt”, apodo del operador de Los Viagras, Jesús Ambriz Cano, con fuerte en Buenavista y quien al parecer participó en las balaceras, de acuerdo con lo que se escucha decir a sicarios rivales del CJNG que rodean al interrogado.

El capturado dice en el video: “Nos traen a morirnos nada más por tontos, con engaños (…) no nos pagan más que una miseria y nos engañan (diciéndonos) que no vamos a hacer esto (participar en enfrentamientos) y mire, estamos entregando nuestra vida (…) eso no es justo”.

Te puede interesar: Disputa entre el CJNG y Los Viagras en poblados de Aguililla, Michoacán

El mismo sicario señala haber sido reclutado una vez que salió de un Centro de Rehabilitación de Adicciones (CREA). De igual manera, indica que era parte de un grupo de 14 sicarios, cuyos compañeros escaparon por las faldas de un cerro al verse atacados por el CJNG.

Con información de noventagrados.com.mx