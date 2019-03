CJNG arremete contra instalaciones de la Fuerza Civil en Veracruz

Nuevamente la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación arremetió las instalaciones de la Fuerza Civil en el municipio de Jáltipan; Veracruz durante la madrugada del sábado.

Éste es el segundo ataque que sufre la agrupación estatal, de acuerdo con las autoridades encargadas de la seguridad, reportaron que no hubo bajas ni heridos, sin embargo, fueron dañadas las instalaciones, ya que los delincuentes dispararon contra la fachada y aventaron una granada.

En tanto, en el municipio de Minatitlán, los cuarteles policiacos fueron cerrados como medida de seguridad.

Mientras tanto, en Coatzacoalcos, varias mantas fueron colocadas en diferentes puntos de la ciudad, en donde advertían que la “vieja escuela” regresa con el apoyo del gobierno federal, que habrían sido firmadas presuntamente por El Mayo Zambada.

Las unidades del transporte público fueron vandalizadas con las siglas del grupo delictivo.

Una empresa de transporte reportó que en la carretera un autobús fue detenido, los maleantes bajaron a los pasajeros y se llevaron la unidad.

Los bloqueos continuaron durante la madrugada, aunque en las siguientes horas las vías fueron liberadas. En Xalapa, también durante la madrugada, fueron colocadas mantas con mensajes amenazantes, las cuales fueron retiradas por la policía.

Hacia las 3 de la tarde, fue reportada la ejecución de dos personas en el tramo de la carretera Acayucan-Jáltipan, a la altura de la desviación a la comunidad Zacatal.

Los fallecidos viajaban en una camioneta pickup verde, placas RG-20-602, del estado de Nuevo León.

Algunos automovilistas reportaron que dieron aviso sobre el hecho, pero lo que sorprendió es que no había presencia policiaca por la zona, a pesar de la situación de riesgo que han padecido en las últimas horas.

Las calles en ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Jáltipan y San Juan Evangelista, lucieron semivacías.

Tras lo sucedido, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que su gobierno no será cómplice de nadie, ya que tiene una responsabilidad histórica que le encomendó el pueblo de Veracruz y no escatimarán esfuerzos para luchar en contra de todos aquéllos que lastiman a la sociedad, por lo que no cederá.