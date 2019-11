CJNG anuncia su llegada a San Luis Potosí para ‘limpiar’ la zona; cuelga narcomantas

Al menos tres narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparecieron este día en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, confirmando su presencia en esta zona para llevar a cabo una ‘limpia’ de los grupos del crimen organizado.

Apenas, el pasado mes de julio, el cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, colocó narcomansajes en Villa de Arriaga y difundieron un video para anunciar su llegada al estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con medios locales, durante los primeros minutos de sol de este martes, elementos de la policía municipal y estatal fueron alertados sobre la presencia de tres lonas impresas con un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reporte no detalla sobre los sitios donde fueron colgados estos mensajes, pero lo que si se informó que es que se generó una movilización policiaca para retirar las narcomantas y ponerlas a disposición de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaran de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

¿Qué decía el narcomansaje?

Aunque las autoridades no revelaron el contenido de las lonas, con base en las imágenes se sabe que el mensaje era el siguiente: “Atención Buenos días comunidad de Tamuín y toda la región huasteca somos el Cártel Jalisco Nueva Generación por medio de este comunicado les informamos que estamos trabajando en el municipio y sus alrededores tenemos ya tiempo haciendo presencia poniendo orden en diferentes municipios del estado de San Luis Potosí evitando el cobro de piso extorsiones robos y secuestros por parte de miembros del cártel del golfo zetas y noreste.

“Les pedimos a las diferentes organizaciones de gobierno que no se involucran en pleito la guerra no es en contra de ustedes nosotros no venimos a perjudicar a la ciudadanía al contrario estamos para apoyar les damos la bienvenida al cartel a toda persona que está dispuesta a defender su tierra en contra de la injusticia en las que se viven y el que está en contra de nosotros aténgase a las consecuencias atentamente CJNG”, se lee.

Guerra contra cárteles

Debido al contenido de las narcomantas se puede señalar que los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación le declararon la guerra al Cártel del Golfo, Los Zetas y al Cártel del Noreste, organizaciones que mantienen el control de la droga en esta zona de México.

