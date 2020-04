CJNG anuncia a su llegada al estado de Zacatecas con narcomantas

El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha ganado una gran parte del territorio mexicano, pues aunque su principal base de operaciones está en Jalisco y Michoacá, han logrado extenderse a Edomex, Quintana Roo e incluso Zacatecas.

El CJNG finalmente confirmó su llegada al estado de Zacatecas, donde habían amenazado con llegar con todo su poder y armamento para ‘poner el orden’ pues este estado es uno de los más violentos e inseguros en los últimos meses, donde hemos visto ejecuciones y amenazas con narcomantas.

En redes sociales circulan una serie de fotografías que confirman lo que el pueblo de Zacatecas temía, pues el cártel Jalisco nueva generación finalmente ha concretado su llegada.

CJNG anuncia a su llegada al estado de Zacatecas con narcomantas

En redes sociales circulan fotografías de las narcomantas que han aparecido en varios puntos del estado de Zacatecas, donde el cártel Jalisco nueva generación (CJNG) finalmente ha hecho su llegada para controlar la plaza de este estado, comenzando con 17 municipios.

Asimismo, el CJNG que recientemente ha estado repartiendo despensas al igual que otros cárteles, aseguró a la población que no tiene nada que temer, pues no llegaron con la intención de desatar el caos en el estado de Zacatecas.

Aparentemente, los cárteles han empezado a tomar la justicia por por propias manos, pues el CJNG llegó al estado de Zacatecas con la intención de acabar con los delincuentes y proveer seguridad a la población.

CJNG amenaza a criminales de Zacatecas

El CJNG ya esta en Zacatecas, con narcomantas en 17 Municipios colgadas al mismo tiempo y con el mismo mensaje "ya estamos aquí" #cjng #zacatecas #cdmx #Mexico #Narcos #Jalisco pic.twitter.com/lcJLfFWz5w — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) April 12, 2020

En una de las narcomantas se pudo ver el siguiente mensaje: A partir de hoy el estado de Zacatecas es representado por el CJNG, ya estamos aquí, se acabaron los secuestros, extorsiones y cobros de piso, le garantizamos seguridad y respeto a los ciudadanos zacatecanos.

Asimismo, advirtieron a las autoridades que no colaboren con secuestradores ni extorsionadores, pues no quieren convertirse en sus enemigos, ya que el CJNG planea exterminar a cualquier criminal que no pertenezca a su organización.

Con información (tweet) de Diariodelnarco