CJNG acusa a autoridades de Veracruz de apoyar al Cártel de Sinaloa

Un video difundido por supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusa a autoridades del gobierno de Veracruz de brindar apoyo económico al Cártel de Sinaloa.

En la grabación, que circula por redes sociales desde el viernes, al menos veinte presuntos integrantes del CJNG apuntan con sus armas a diez personas arrodilladas con las manos detrás de la cabeza.

Una de las personas interrogadas se identificó como Alejandro Roca Andrade, quien sería el sobrino del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, y acusó a su tío de apoyar al Cártel de Sinaloa.

Todos los interrogados fueron ejecutados.

En la grabación, Roca Andrade asegura que su tío le ofreció una gran suma de dinero a cambio de trabajar para el Cártel de Sinaloa y llevar a cabo diversas tareas.

“Mi tío me contactó hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo. Me ofreció trabajo y me ofreció cinco millones de pesos para que yo fuera el enlace entre Julián Álvarez Vallejo y Pablo Mendoza, alias “El Junior”, afirma el hombre en el video.

“Esto para reclutar a sicarios para el Cártel de Sinaloa y comenzar a calentar la plaza en la cuenca de Papaloapan y toda la zona al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado”, detalló el supuesto sobrino del secretario de Gobierno, señalando que Gutérrez maldonado “no quiere problemas”.

Cabe señalar que horas después de que se difundió el video, los cuerpos de nueve personas sin vida fueron hallados en la autopista Isla-Cosamaloapan, todos ellos con huellas de tortua, y acompañados de un mensaje del CJNG para el secretario de Gobierno de Veracruz.

El CJNG en Veracruz

El gobernador de veracruz Cuitláhuac García rechazó que su secretario de Gobierno (foto) deba ser reemplazado o investigado.

Tras los mencionados acontecimientos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, citó a una rueda de prensa de urgencia en la que descartó que su gobierno tenga un “diálogo” con el crimen organizado, y rechazó que tuviera que remover a su secretario de Gobierno o que haya que investigarlo.

“El que nada debe nada teme. Vamos a actuar apegados a derecho. Ya sabíamos a que veníamos: a un estado donde se dejó penetrar a los grupos delincuenciales en el pasado. Tal parece que se repartieron el estado de Veracruz”, expuso Cuitláhuac García.

De acuerdo con las autoridades del estado, en Veracruz operan al menos cuatro organizaciones criminales: Los Zetas, el Cártel del Golfo, CJNG y la Familia Michoacana.

