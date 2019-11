CASO CUMBRES: Análisis del lenguaje corporal de Erika Peña Coss en careos

Han pasado más de 13 años del ‘Caso Cumbres’, donde las investigaciones del caso señalan que el joven Diego Santoy Riveroll, actualmente preso en uno de los penales del estado de Nuevo León, asesinó a dos niños, de 7 y 3 años, hermanitos de quien fuera su novia, Érika Peña Coss.

Recientemente fueron publicados los videos de los careos entre Diego Santoy con Érika, su hermana y madre de Peña Coss, los cuales han revelado importantes datos que se pudieron considerar para que las autoridades realizaran las investigaciones a fin de esclarecer el doble homicidio.

Las grabaciones fueron publicadas en un canal de Youtube y dos expertos: Iván Darío Veico, psicólogo clínico de Colombia y Lissette de la Cruz, estudiante de criminología de México, analizaron el lenguaje corporal de las cuatro personas, sin embargo, nos enfocaremos únicamente en Érika Peña Coss, ex novia de Diego Santoy Riveroll.

Careo entre Diego Santoy y Érika Peña

En el careo, Diego acusa con firmeza a la que fue su novia de ser la asesina de los dos menores, además de que según los expertos presentaba una posición de autoridad para que le ayudara a que sus declaraciones se notaran como si estuviera diciendo la verdad, y apuntó que lo habían obligado a que se declarara culpable para proteger a Érika, sin embargo, dijo que ya no lo haría.

“Érika fue quien mató a sus hermanos. Ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita. Acuchillaste a tu hermano, le aplastaste la cabeza contra la almohada hasta que se murió y te sientas aquí y me acusas a mí”, señaló Diego.

Sin embargo, Érika Peña negó rotundamente las declaraciones de su ex novio y trató de culpar a Diego. “Fuiste tú y los pagas, porque aquí hay un dios (…) Yo me voy tranquila con el alma limpia y tu no. Yo duermo bien”

Análisis de los expertos

De acuerdo con el análisis de Iván Darío Veico, psicólogo clínico de Colombia, Érika muestra incomodidad cuando Diego le dice que él duerme con tranquilidad, por lo que la califica como sospechosa del crimen.

“Los gestos faciales y el leve movimiento de su cabeza es porque existe algún estimulo estresor que incomoda en las noches a Érika”

En tanto, Lissette resalta que en el momento en que el juez pregunta que si alguien quiere agregar algo más, Érika se muerde los labios lo que indicaría la retención de información.

En cuanto a Diego, ambos concordaron en que se le nota tranquilo al hablar con las tres personas, lo que podría significar tres cosas: falta de empatía, es un psicópata sin sentimientos o que realmente se sentía muy seguro de lo que decía y hacía ya que él no es el culpable.

Es importante mencionar que el lenguaje corporal no es una ciencia exacta, por lo que ninguna señal es un indicativo definitivo.

