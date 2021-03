Buscan a policía que arrojó a su pareja del cuarto piso

Con el objetivo de que se haga justicia, familiares de la policía primera Nancy Jaqueline Peralta Romero piden apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para localizar al policía segundo Gustavo Antonio “N” a quien aparentemente cometió el homicidio de la joven mujer.

De acuerdo con los parientes de la expolicía de 35 años asesinada videos que circulan en redes sociales muestran a la pareja conformada por Gustavo Antonio “N” y a Nancy Jaqueline llegar al domicilio de ésta ubicado en la colonia Los Manzanos en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto ocurrió el martes 2 de marzo de 2021 a las 10:09 pm, ambos iban a bordo de una motocicleta conducida por Gustavo.

Un segundo video a las 12:58 am ya del miércoles 3 de marzo muestra el momento en el que Jaqueline cae desde el cuarto piso. Una testigo de los hechos narró que Nancy fue arrojada por Gustavo.

Imágenes que circulan del feminicidio de mujer policía

Gustavo habría aventado a su pareja sentimental

Un tercer video muestra de nuevo la entrada del edificio donde vivía Nancy Jaqueline y donde estaba estacionada la motocicleta de Gustavo Antonio “N”. Es la una de la mañana con un minuto, solo tres minutos después de la caída de la mujer. Gustavo Antonio “N” aborda de nuevo la motocicleta y abandona el lugar.

De acuerdo con tía de Nancy Jaqueline, Patricia Romero durante el funeral de su sobrina, dice que las autoridades no han tratado el caso como es debido y que han tenido que estar sobre el personal del ministerio público para que realicen su trabajo.

Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día 1 hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades de CDMX que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Nancy murió el viernes 12 de marzo, 10 días después de haber sido presuntamente arrojada por su pareja sentimental, quien según los familiares de Nancy se mudo con ella por el mes de noviembre.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.