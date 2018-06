Brenda Zambrano a un año de la agresión que sufrió en Cancún

La ex integrante se Acapulco Shore, Brenda Zambrano sufrió un ataque en las afueras de un reconocido antro de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Al estar bajo los influjos del alcohol la modelo se comenzó a filmar en modo 'selfie' enseñando las heridas que le realizaron.

En el vídeo se puede escuchar a un amigo de Brenda Zambrano pidiéndole que no sea 'ridícula' y se deje de grabar, pero la mujer continúa el vídeo enseñando su cuerpo con sangre.

"No tengo a quién hacerla de p%$, vean como me dejaron, toda marcada, toda golpeada, en el antro, yo no hice nada, una tipa vino y me quebró una cosa en la cara, ¡eso no se hace!" exclamó Brenda Zambrano en el corto vídeo.

Video de Brenda Zambrano en Cancún

"No porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones"

El vídeo se encuentra en youtube y tiene más de 200 comentarios, en dónde la gente la mitad de la gente la defiende y la otra mitad la juzga.

Al día de hoy Brenda Zambrano luce muy feliz y sin heridas en sus redes sociales, posando desde diferentes lugares de Estados Unidos, como Los Ángeles, Miami, Orlando, entre otros.

