"Borracho" provoca accidente y deja el saldo de dos heridos, uno grave de salud; Playa del Carmen

El reporte ingresó al número de emergencias 911 alrededor de las 4:00 horas, cuando conductores que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades que en la dirección citada, dos personas se encontraban sobre el asfalto y con heridas, esto luego de que un “borracho” los había chocado.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Municipal, Tránsito y una ambulancia, acudieron al lugar para verificar la denuncia; al llegar confirmaron el percance, por lo que dieron parte a los paramédicos, así como a los peritos de Tránsito para que inicien con las primeras investigaciones.

Se supo que el supuesto culpable chocó a las dos víctimas, cuando iban a bordo de una motocicleta que, tras el impacto la moto derrapó, provocando que salieran chispas que llegó hasta el tanque de gasolina, provocando que éste explotara y causara lesiones severas a uno de los tripulantes.

Los uniformados de inmediato detuvieron al culpable y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Municipal para que se investigue el caso y se haga el deslinde de responsabilidades, sin embargo cuando el ebrio entró a las instalaciones se comenzó a sentir mal, por lo que fue valorado por un paramédico.

Pasaron los minutos y cuando vieron que ya no se movía, ni respondía las preguntas y sólo mantenía su rostro boca abajo, al revisarlo confirmaron que ya no tenía signos vitales, motivo por el que pidieron el apoyo del personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, otras versiones dicen que el que murió no fue el borracho, sino una de las víctimas.

El occiso fue identificado con el nombre de Gonzalo R. A.; hasta el momento las investigaciones continúan para esclarecer este caso y será la autoridad correspondiente, quien confirme o desmienta esta información.

