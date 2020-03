Blog del narco: El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas.

Alrededor de 30 mil niños se han afiliado y han servido como carne de cañón en los campos de batalla en la guerra contra las drogas en México, iniciada en año 2006, acorde a cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta suma aproximada ha contribuido a crear zonas de combate comparables a las que costaron miles de vidas en Irak o Afganistán.

En un texto publicado en el popular semanario The New Yorker, titulado “The teen killers of the drug war”, el periodista Patrick Radden Keefe recupera la vida de Gabriel Cardona, reclutado como niño sicario del Cártel de Los Zetas cuando contaba con 17 años de edad, para vislumbrar el horror al que miles de niños han sido expuestos por la avasallante violencia que acontece en territorio nacional.

La peculiar historia del niño sicario Gabriel Cardona en su paso como asesino del Cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas en la historia reciente, comenzó cuando tenía 17 años.

El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas

Gabriel, nació y fue criado en Texas, Estados Unidos, luego de varios años de estar en territorio mexicano, el joven fue reclutado por el crimen organizado en 2004, mientras contrabandeaba drogas por su cuenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido por la policía local y fue entregado a Miguel Treviño, el líder del sanguinario cártel tamaulipeco.

Luego de un breve interrogatorio, Miguel Treviño, mejor conocido como “Z-40”, decidió que Cardona tenía la capacidad para ser un excelente sicario, así que optó por enviarlo a un campo de adiestramiento en ese mismo estado. En ese lugar, aunado a sus compañeros, cuya edad promedio oscilaba entre los 15 a 17 años, el joven Gabriel Cardona recibió un rifle de asalto y fue entrenado para matar por mercenarios de Colombia e Israel.

Los días de sicario de Gabriel comenzaron cuando Los Zetas mataban a un enemigo y luego él junto con los demás reclutas debían mostrar lo aprendido cometiendo un crimen similar, de esta manera, el joven fue expuesto a la violencia de forma progresiva.

Blog del narco: El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas.

En el texto escrito por Patrick Radden Keefe, el reclutamiento de niños soldados en Afganistán se duplicó el año pasado. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, asegura que el grupo extremista Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, está incrementando sus filas con reclutas menores de edad, incluso algunos tienen solo 10 años de edad, llamados “Cachorros del Califato”.

Este concepto de “niños soldados”, afirma el medio estadounidense, para nada está alejado de la realidad que sufren miles de infantes en todo el país. “Partes de México sin duda parecían una zona de combate cuando Cardona era un Zeta; en lugares a lo largo de la frontera, la tasa de homicidios fue mayor que en Afganistán o Irak”, señala el texto.

Asimismo fue agregado que, “en un país donde más del 95% de los homicidios por lo general no se resuelve, cualquier persona podría empezar a cuestionar el valor de la vida”.

Blog del narco: El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas.

En el escrito queda estipulado que la incertidumbre en los tiempos de guerra hace que los jóvenes sean en extremo vulnerables, pues en su búsqueda por encontrar un apoyo, crean dependencia hacia cualquier cártel que les ofrezca una buena vida aunque por corto tiempo.

“Se podría pensar que Los Zetas compartirían algo con Al Qaeda o ISIS. Pero, para los miembros del cártel tamaulipeco, los yihadistas están equivocados porque están dispuestos a morir por una ideología, cuando en realidad su verdadero problema es ‘ser pobres’”.

Incluso para Cardona, quien no sufría verdaderamente las dificultades de la pobreza en EU, el narcotráfico fue un peldaño significativo hacia arriba en la escala social. Pues los beneficios que obtenía si mataba para “La Compañía” consistían principalmente de “Riquezas y putas”.

The New Yorker añade que antes de ser detenido Gabriel Cardona asesinó al menos a 800 personas, y que Los Zetas le pagaban a Cardona 500 dólares a la semana, y un solo “homicidio por encargo” podría significar un bono de hasta diez mil dólares.

Además, este tipo de homicidios eran fáciles para Cardona y los demás niños sicarios, pues la policía en Nuevo Laredo ayudaba a los “sicaritos” en sus ejecuciones y hasta era contratada por el cártel cuando querían que los cadáveres desaparecieran.

Blog del narco: El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas.

Trasciende señalar que estos niños sicarios son dependientes a las drogas luego de acostumbrarse al horror que representa un asesinato, en el caso de Gabriel Cardona, un cóctel de “drogas duras” y Red Bull, era lo que le permitía realizar su trabajo sin titubear durante todo el día.

Sin embargo, Miguel Treviño, no requería medicamentos para matar, pues según el texto el “Z-40 no era el único insensible, de hecho, para el cártel representa un halago que alguien te calificara como tal. Incluso el propio Cardona también se convirtió en un fiable y eficiente asesino, que se ganó el respeto de sus congéneres, así como el de Treviño, quien en cierta ocasión tocó su pecho y le dijo: “eres simplemente tan frío como yo”.

Cardona finalmente fue detenido cuando tenía 19 años y recibió cadena perpetua. Sin embargo, a diferencia de otros niños sicarios, Gabriel Cardona no recibió terapia, ninguna ONG intervino en su nombre, y nadie se notó deseoso por reintegrar a este chico a la sociedad.

Blog del narco: El niño sicario entrenado por el Z-40 que mató a 800 personas.

Te puede interesar: Blog del narco: La mansión de Annunaki, fortaleza de Los Templarios de Michoacán

Pero no paró en eso, pues una vez privado de la gran cantidad de drogas que consumía durante su tiempo como sicario, Cardona comenzó a tener pesadillas. Asimismo, empezó a enviar correspondencia en la que expresó remordimiento por los asesinatos cometidos.