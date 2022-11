Balacera tras concierto de Danny Ocean en Morelia deja un muerto y 8 heridos

Momentos de pánico se vivieron al término del concierto de Danny Ocean en Morelia, luego que un grupo armado perpetró un ataque armado a escasos metros de la Plaza Monumental; el saldo preliminar fue de un muerto.

Los hechos se registraron casi al final de la presentación del reguetonero venezolano, cuando un grupo de sujetos arribaron al sitio y dispararon en contra de los tripulantes de unas camionetas estacionadas, según citan medios locales.

Tras lo ocurrido, el cantante lamentó la situación y envió un especial mensaje a sus seguidores: “¡No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de Méx", publicó.

De manera preliminar, se confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos y ocho más resultaron lesionadas. Hasta el momento, ninguna autoridad local ha emitido una postura al respecto.

El ataque armado causó pánico entre los vecinos y los asistentes al concierto de Danny Ocean, quienes buscaron refugio en el recinto.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y se reportó una intensa movilización policial para resguardar la zona. De igual forma, policías municipales de Morelia acordonaron las calles.

Violencia en Michoacán

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas hace una semana se reportó un ataque armado en las calles de Morelia en Michoacán, el saldo fue dos muertos y una persona lesionada. Este fin de semana se reportó una nueva balacera al término del concierto de Danny Ocean en Morelia, el saldo fue de un muerto y al menos ocho heridos.

