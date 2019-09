Balacera pone en peligro la vida de niños en una primaria de Sonora

Momentos de terror vivieron unos niños y personal de una primaria en Guaymas, Sonora, pues mientras se encontraban dentro de la escuela se escucharon varias detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 11:30 de la mañana, cerca de la escuela primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en la Colonia San Vicente, se escucharon múltiples detonaciones de armas de fuego.

Luego que se reportara la balacera al lugar acudieron elementos de la Guardia NAcional, Marina, e incluso del Ejército, quienes resguardaron el área y realizaron patrullajes por la zona.

Los alumnos se encontraban festejando la independencia de México

Al momento en que se escucharon las detonaciones los menores se encontraban en la plaza cívica de la escuela, realizando y celebrando un convivio por la independencia de México. Uno de los menores quien fue entrevistado por medio locales, encendido cuales fueron las instrucciones que les dio su maestro al escuchar las detonaciones de armas de fuego.

“El maestro nos dijo que nos fuéramos al salón rápido y nos tiramos al piso. Es la primera vez que nos ha pasado”

Padres de familia temen por la vidas de sus hijos

Del mismo modo la madre de uno de los menores comentó que aun esperan que la situación y la violencia que se vive en la región cambie, pues eso fue los que prometieron las autoridades.

"Muy mal se me puso el niño, estaba muy incontrolable. ¿Dónde está el cambio que nos prometieron? es una angustia el vivir y ver cómo estos niños cómo sufren por la violencia. No hay palabras, no hay palabras, ya merecemos tener paz"

Tras estos constantes ataques y balaceras la población de Sonora se encuentra frecuentemente atemorizado, pues aseguran que no saben en qué momento se puede presentar un enfrentamiento que podría quitarles la vida.

