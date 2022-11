Balacera en Puebla deja un saldo de dos muertos

Esta mañana se informó de una balacera ocurrida en el estacionamiento de Costco ubicado en la zona de la Angelópolis de Puebla, en la cual dos personas perdieron la vida, ya que fueron atacadas cuando se encontraban a punto de abordar una camioneta Audi color negro.

Cabe mencionar, que según lo expresado por algunos testigos que presenciaron dicho hecho, dos hombres que viajaban en una camioneta Jeep, les cerraron el paso y posteriormente les dispararon, motivo por el cual una de las personas atacadas falleció en el lugar.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartimos que la segunda víctima perdió la vida en el hospital a donde fue llevada para recibir atención médica, pero su cuerpo no resistió las heridas que le provocaron los impactos de bala, por lo que los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.

¿Quiénes son los responsables de la balacera en Puebla?

Las autoridades en el lugar de los hechos

En este contexto cabe señalar, que hasta el momento se desconoce el nombre de los responsables, por lo cual aún no hay personas detenidas por tan lamentable acontecimiento, por lo que pronto se espera dar con el paradero de los implicados en los asesinatos.

Sin embargo, las autoridades estatales y municipales que acudieron al lugar para recabar datos relevantes, necesarios para realizar la investigación correspondiente, encontraron en el establecimiento de la tragedia aproximadamente 19 balas.

