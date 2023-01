Así trasladaron a 89 reos peligrosos de la CDMX a penales federales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que 89 internos de las distintas cárceles del Sistema Penitenciario Capitalino fueron traslados a cárceles federales debido al riesgo que implicaba el mantenerlos aquí.

Como informó en La Verdad Noticias, el pasado 5 de diciembre fueron trasladadas otras 49 personas privadas de la libertad, por lo se han realizado 138 traslados en los últimos meses, lo cual, según autoridades locales, es una ayuda para disminuir la saturación de los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como evitar motines.

Debido a la envergadura del operativo, este se realizó durante la madrugada, en una operación que se ejecutó de forma coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Trasladan a reos peligrosos de la CDMX

Desde el 5 de diciembre se ha realizado el traslado de 138 presos

El traslado de los 89 hombres fue realizado desde distintos penales varoniles de la CDMX y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia las entidades donde se contó con el apoyo de autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, durante las acciones de custodia y traslado.

Se dio a conocer que durante el operativo se mantuvo un estricto protocolo de seguridad y apego a los derechos humanos, en total, 22 reos fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 "CPS Durango"; 22 al CEFERESO 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Te puede interesar: Mueren dos reos fugados del Cereso de Ciudad Juárez

¿Cómo es la cárcel en México?

El operativo se realizó durante la madrugada

México tiene en total de 298 centros penitenciarios: 281 estatales y 17 federales, entre los cuales hay diversas diferencias importantes, desde su antigüedad hasta las instalaciones y el personal. Pero lo que distingue a la mayor parte de los centros estatales es la presencia, ya sea débil o, incluso, totalmente nula del control por parte del Estado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!