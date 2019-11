Así son las narcofiestas del Cártel de Sinaloa, organización de ‘El Chapo’ Guzmán

Cuando se trata de festejar por algún logró o por simple gusto, los integrantes e hijos de los miembros del Cártel de Sinaloa, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, no escatiman en gastos y lujos, pues ello demuestra su nivel.

Así son las narcofiestas del Cártel de Sinaloa, organización de ‘El Chapo’ Guzmán

Las narcofiestas

En un trabajo audiovisual que realizó DMAX España, entrevistó a un ‘narcojunior’, hijo de algún capo del Cártel de Sinaloa, quien los llevó a una de esas fiestas. Para iniciar se dirigieron a un plantón de Culiacán y se dirigieron a una de las tumbas, las cuales también están llenas de lujo, algunas parecen casas en medio del panteón, y su valor superan los 40 mil dólares.

Hasta ese lugar llevaron un grupo de música de banda para amenizar el momento. “Cada vez que toma uno se acuerda de la gente que le fue, viene y gasta dinero, lo que sea, lo que tenga uno se lo gasta para que ellos se acuerden”, dijo.

Así son las narcofiestas del Cártel de Sinaloa, organización de ‘El Chapo’ Guzmán

Para continuar la fiesta lo pueden hacer en los ranchos, casas o en los más exclusivos centros nocturnos. A estos lugares llegan en caravanas de autos lujosos, con escoltas y mujeres.

Gastan más de 20 mil pesos en una fiesta

“Tú tienes que traer siempre una paca de billetes en tu maleta, tu pistola, escoltas, carros del año. Llegar a un antro y gastarte 20 mil o 30 mil pesos – ¿y el que no lleva eso?- No se come nada, se come puras viejas feas”, explicó el narcojunior.

Aunque reconoció que en cualquier momento pueden ser blanco de un ataque armado y ahí terminar su vida, dijo que vale la pena gozar de la “buena vida” mientras se pueda.

Así son las narcofiestas del Cártel de Sinaloa, organización de ‘El Chapo’ Guzmán

“Nos gusta la vida arriesgada, nos gusta la vida loca y hay gente que le gusta la vida bien a gusto, pero a nosotros nos gusta arriesgarse para vivir a gusto. Eso es lo que hacemos aquí en Culiacán.

Te puede interesar: ‘El Chapo’ le tiene MIEDO a estos seis NARCOS

Únete a nosotros en Instagram