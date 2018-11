Así se vivió el primer día del juicio de 'El Chapo' Guzmán

El día de ayer el capo mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán se enfrentó por primera vez a los candidatos a jurado que evaluarán las pruebas que el Gobierno de Estados Unidos presentará en el juicio en su contra por narcotráfico, en una primera sesión que se saldó con la selección de 28 potenciales jurados.

Con un traje oscuro, camisa blanca abierta y solapas del cuello muy anchas, cinturón y zapatos marrones se presentó a la sala dejando de lado su traje azul de presidiario.

En la sala no había nadie más que "El Chapo", sus abogados, tres representantes de la fiscalía, el juez, cinco periodistas y una decena de agentes de seguridad.

Con la ayuda de traductores, y tomando notas en un bloc proporcionado por sus abogados. Eduardo Balarezo (el único que habla español) compartió confidencias, mensajes y, en un momento, una carcajada.

Todo para tratar de mantener el anonimato y la privacidad de un grupo de personas que pueden tener la responsabilidad de decidir o no si el presunto líder del cártel de Sinaloa es culpable (o no) de los once delitos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.

Tras revisar más de un millar de cuestionarios, todas las partes acordaron entrevistar en última fase a un centenar. Este lunes pasaron por la sala de juicios 45 de ellos.

El juicio comenzó a las 09:30 de la mañana (hora local) con la presencia del acusado, sus abogados Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Púrpura, y el Gobierno, representado por la fiscalía, que tendrá que probar once cargos por narcotráfico contra el mexicano, de los que se declaró inocente.

Los candidatos, de todas las edades, y entre ellos algunos latinos, fueron identificados sólo por un número por su seguridad, ya que no se conocerá su nombre, dónde trabajan o dónde vive ya que las autoridades temen que pueda haber venganza en contra de ellos dado que el cartel de Sinaloa se extienden a nivel internacional.

Una de las entrevistadas dijo saber quién era "El Chapo" porque veía culebrones y seguía a la actriz mexicana Kate del Castillo, quien tuvo un encuentro en México con el acusado junto con el actor Sean Penn, que estuvo en titulares de los medios y le valió una investigación legal a la mexicana en su país.

Otro entrevistado indicó durante el interrogatorio, basado en lo que escribieron en el cuestionario enviado a la corte, que sabía que el acusado se había fugado de la cárcel y que fue entrevistado por Sean Penn.

También figuró un imitador de Michael Jackson y, aunque la fiscalía manifestó preocupación de que se pudiera conocer su identidad, el juez descartó ese temor alegando que hay muchos imitadores.

Este proceso se ha realizado en medio de severas medidas de seguridad, que han rodeado la vida del mexicano desde que fuera extraditado a este país en enero de 2017 debido a que para muchos es considerado como uno de los narcotraficantes más peligroso, según lo detallado por la Dea.