Así quedó Culiacán tras la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo'

Un viernes en el que se respiró un ambiente de miedo tras la captura de Ovidio Guzmán; bancos, escuelas y negocios permanecieron cerrados.

Tras vivir una de tarde-noche de terror e incertidumbre en medio de balaceras y narcobloqueos, los habitantes de la ciudad de Culiacán amanecieron ayer viernes con escenarios similares los que se pueden observar en sitios donde existe guerra.

Fue un viernes vacío en Culiacán, sin clases, sin actividad en bancos y con intermitencia en el aeropuerto.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede observar que en las principales avenidas aún permanecían los vehículos que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa les prendieron fuego para evitar que más elementos del Ejército Mexicano arribaran al sitio. También se apreciaban las manchas de sangre donde quedaron muertos algunos de los pistoleros. Aunado a lo anterior, la gran mayoría de los negocios no laboraron.

Videos presentados por el noticiero 'En Punto', presentan la fachada de la casa donde presuntamente fue ubicado Ovidio Guzmán, en la zona de Tres Ríos, en la que se observan decenas de disparos de armas de fuego calibre 50.

“Hubo muchos balazos (...) fueron en repetidas ocasiones, descansaban cinco minutos, diez y otra vez se escuchaban las ráfagas, un ratito y otra vez”, contó en entrevista un testigo.

En las principales avenidas aún se percibían las decenas de casquillos percutidos, manchas de sangre en el pavimento, así como vehículos con impactos de bala, algunos chocados y calcinados, entre los que se podían ver unidades del Ejército Mexicano.

Durante el transcurso de la mañana de ayer, autoridades estatales y federales realizaron las labores correspondientes para retirar los autos para que se reanudara la circulación vial.

Escuelas, bancos y negocios no laboraron

Según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, solo el 15 por ciento de los negocios en la ciudad funcionó normalmente, ya que por miedo o porque los establecimientos quedaron baleados decidieron no abrir.

Tal como lo anunció del gobierno de Sinaloa, ayer se suspendieron las clases de nivel básico y medio superior en el municipio de Culiacán, mismas que se reanudarán hasta nuevo aviso.

También los bancos tomaron la decisión de cerrar, y se desconoce si volverán a tomar sus actividades el próximo lunes.

“Desde 2008 no veíamos una situación tan grave como la que vivimos ayer, desde entonces no se miraba una zona de guerra tan fuerte, la ciudad estaba sitiada, no había un lugar seguro para nadie”, indicó Gabriel, un paramédico entrevistado por 'En Punto'.

Sin duda, los días próximos seguirán siendo de incertidumbre y miedo en la ciudad de Culiacán, con el recuerdo de las balaceras y hechos violentos que ocurrieron la tarde del jueves que se originaron tras la captura de Ovidio Guzmán, que fue liberado unas horas para salvaguardar la integridad de los habitantes de Culiacán.