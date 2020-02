Así fue la vida de "El General de la Mafia" alias "El Popeye"; jefe de sicarios de Pablo Escobar

Mejor conocido como ‘El popeye’, Jhon Jairo Velásquez, falleció este jueves 6 de febrero a primeras horas de la mañana debido a complicaciones causadas por el cáncer de estómago que padecía, dejando este mundo a los 57 años junto a un legado criminal sin precedentes.

Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como “Popeye” nació en 1962 en el municipio de Yarumal, en Antioquia, Colombia, y 24 años después fue uno de los más temibles asesinos del Cártel de Medellín. En ese mismo cártel, llegó a ser uno de los hombres de mayor confianza de Pablo Escobar.

Sus acciones delictivas estuvieron ligadas a sucesos que en Colombia causaron espanto y horror. Entre ellos destacan el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el atentado al avión Avianca que dejó 107 muertos y la bomba del edificio de la policía secreta de Colombia.

Por órdenes de Pablo Escobar, “El Popeye” participó en la muerte de su propia novia, Wendy Chavarriaga Gil, quien era informante del gobierno y también había sido pareja de Escobar.

“Cuando la vi muerta tirada en un charco de sangre me salió un espíritu maligno del alma y sentí una tranquilidad muy intensa”, dijo en entrevista con el periodista Ricardo Canaletti.

Asimismo, el sicario confesó haber matado a su “mejor amigo de la mafia”, por órdenes de Escobar.

Mejor conocido como ‘El Popeye’, Jhon Jairo Velásquez, falleció este jueves 6 de febrero a primeras horas de la mañana debido a complicaciones causadas por el cáncer de estómago que padecía, dejando este mundo a los 57 años junto a un legado criminal sin precedentes.

El Popeye siempre se jactó de ser el jefe de sicarios de Escobar y en sus antebrazos llevaba tatuada la frase “El general de la mafia”, que le gustaba presumir entre sus colegas.

Tras las rejas desde 1992, un año antes de la muerte de Pablo Escobar, el sicario quedó en libertad condicional en agosto de 2014.

Mejor conocido como ‘El Popeye’, Jhon Jairo Velásquez, falleció este jueves 6 de febrero a primeras horas de la mañana debido a complicaciones causadas por el cáncer de estómago que padecía, dejando este mundo a los 57 años junto a un legado criminal sin precedentes.

Pasó 23 años en la cárcel de alta seguridad de Cómbita en Boyacá, hasta el 2015. Luego de salir de prisión, se convirtió en influencer contando con un canal en Youtube, donde tenía más de 1.2 millones de suscriptores, e incluso convocaba a marchas contra el gobierno.

Posteriormente, la fiscalía pidió revocar su libertad en 2017 por “acompañar y compartir con un señalado narcotraficante por quien la justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $2,000,000 de dólares y contra quien pesaba una orden de captura”. Se trataba de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”.

En ese momento no fue a la cárcel, pero Popeye fue capturado por la policía en la fiesta de un jefe de la llamada Oficina de Envigado, dedicada al narcotráfico, el 25 de mayo de 2018 acusado de “concierto para delinquir y proceso por extorsión”.

Asimismo, era investigado por amenazar en redes sociales a Gustavo Petro y sus seguidores.

Mejor conocido como ‘El Popeye’, Jhon Jairo Velásquez, falleció este jueves 6 de febrero a primeras horas de la mañana debido a complicaciones causadas por el cáncer de estómago que padecía, dejando este mundo a los 57 años junto a un legado criminal sin precedentes.

En una entrevista con la AFP en 2015, Popeye dijo haber asesinado a “por lo menos 250 personas, quizás 300” por instrucciones de “El Patrón”.

Jhon Jairo Velásquez nunca se arrepintió de sus numerosos crímenes, aunque estando en la cárcel se reunió con algunas de sus víctimas o familiares.

En varias entrevistas a medios locales aseguró que cuando mataba a una persona “no empezaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normal porque soy un asesino profesional”.

En prisión, Popeye se hizo famoso por su locuacidad e historias de fábula sobre su vida criminal. Según el propio Velásquez, sus inicios en el mundo criminal, iniciaron sin necesidad alguna.

“Yo empecé copiando las tareas en el colegio, mirando indecentemente a mis compañeras, robando cosas pequeñas de almacenes sin necesidad, hurtando cosas pequeñas de mi casa, portando dagas, peleando por nada”, confesó.

Mejor conocido como ‘El Popeye’, Jhon Jairo Velásquez, falleció este jueves 6 de febrero a primeras horas de la mañana debido a complicaciones causadas por el cáncer de estómago que padecía, dejando este mundo a los 57 años junto a un legado criminal sin precedentes.

Te puede interesar: El popeye: El general de la mafia que mató a más de 3000 personas

“Lo he dicho antes y lo reitero, a mí no me pueden matar, porque yo ya estoy muerto”, dijo a Adela Micha en una entrevista en 2015.

Su salud empezó a deteriorarse por un cáncer de esófago y tuvo que ser trasladado de la Tramacúa, en Valledupar, a La Picota, en Bogotá.

En diciembre fue hospitalizado en el Instituto Cancerológico porque la enfermedad hizo metástasis y este 6 de febrero murió a los 57 años de edad.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana