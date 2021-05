Así fue la vida de El Chapo de joven; de niño pobre al narco más poderoso

Guzmán Loera logró crear todo un imperio de drogas, colocándose como el narcotraficante más poderoso de México y el mundo, pero la vida de El Chapo de joven no fue nada fácil, desde pequeño se vio obligado a trabajar e ingresar al mundo del crimen organizado.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” nació en la Tuna, Sinaloa, el 4 de abril del año 1957. Era el mayor de siete hijos nacidos en una familia pobre. Sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, se ganaban la vida con la agricultura.

El espíritu emprendedor de Guzmán se manifestó desde muy joven. Mantendría a su familia vendiendo naranjas a los campesinos por unos pocos pesos. La inclinación de El Chapo de joven por riqueza tampoco pasó desapercibida. "Incluso cuando era un niño, tenía ambiciones", dijo su madre en 2014. Recordó que tenía "mucho papel moneda" que contaba y contaba.

Su primera incursión en el crimen organizado llegó a los 15 años, cuando cultivó su propia plantación de marihuana con sus primos. Luego, adoptó el sobrenombre de "El Chapo". Pero sus ambiciones contradecían su diminuta estatura de 1,64 metros.

En su adolescencia, Guzmán dejó La Tuna para buscar fortuna en el tráfico de drogas. "Él siempre luchó por una vida mejor", dijo su madre.

Esa vida mejor tendría un costo, pagado con drogas ilegales y años de derramamiento de sangre. Desde sus inicios como sicario, el ascenso de El Chapo de joven a las filas del inframundo criminal fue rápido.

Así inició El Chapo de joven en el narcotráfico

El Chapo de joven logró formar un imperio con el cártel de Sinaloa

El primer jefe de El Chapo de joven fue Héctor "El Güero" Palma, él le dio a Guzmán su primera oportunidad en Guadalajara a finales de la década de 1970, cuando supervisó un cargamento de drogas desde las montañas de la Sierra Madre. Guzmán era ambicioso y estaba ansioso por aumentar las cantidades de drogas que se transportaban, según el libro de Beith, The Last Narco.

La reputación de El Chapo de joven por su despiadada eficiencia fue debidamente notada. En la década de 1980 le presentaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino del cartel de Guadalajara, quien lo puso a cargo de la logística, así fue como ‘El Chapo’ inició en el mundo del narcotráfico.

Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, los territorios del narcotráfico de su cartel se dividieron entre diferentes facciones, más tarde conocidas como La Federación. Guzmán fue uno de los beneficiarios y creó el Cártel de Sinaloa con otros traficantes en el noroeste de México.

El Chapo de joven perfeccionó su operación en la década de 1990, siendo pionero en el uso de sofisticados túneles subterráneos para transportar drogas a través de la frontera.

"Él era el tipo a quien acudir", dijo a la BBC David Weinstein, un ex fiscal federal en Miami. "Cuando Estados Unidos comenzó a cerrar los puertos de entrada en el Atlántico y el Pacífico en la década de 1990, la droga tenía que pasar por México. Y si tenía que pasar por México, tenía que pasar por El Chapo".

El Chapo de joven invirtió sus ganancias sabiamente, no solo expandiendo su empresa, sino también construyendo infraestructura que benefició a los lugareños en Sinaloa también. Esto consolidó su popularidad. "Eres Santa Claus. Y a todo el mundo le gusta Santa Claus", le dijo Eduardo Medina Mora, ex embajador de México en Washington, al New Yorker en 2014.

El Chapo de joven tuvo varios hijos, pero solo 10 de ellos fueron reconocidos por el narcotraficante, ellos son: Iván, Jesús, Alejandrina y Cesar Guzmán Salazar; Edgar, Ovidio, Joaquin y Griselda Guzmán López; las gemelas Maria Joaquina y Emalí Gudalupe Guzmán Coronel.

El éxito, los arrestos y las fugas de El Chapo de joven

El Chapo de joven logró escapar en dos ocasiones de la prisión

Con el tiempo, El Chapo se convirtió en uno de los mayores traficantes de drogas a Estados Unidos y, en 2009, entró en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo en el número 701, con un valor estimado de mil millones de dólares.

A medida que su riqueza e imperio crecían, también lo hacía el escrutinio de las fuerzas del orden. "La Administración de Control de Drogas (DEA) lo ha perseguido durante décadas", dijo Weinstein.

A principios de la década de 1990, Guzmán estaba en el radar de la DEA y el FBI y era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de México. Años más tarde El Chapo sería capturado por primera vez, aunque no por mucho tiempo. El Chapo de joven se hizo famosos por sus escapes de la prisión, pues en total fue capturado en tres ocasiones y logró escapar dos veces.

Estas son algunas fechas importantes en la cronología de las capturas y escapes del ex lider del Cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán.

10 de junio de 1993: Se anuncia la primera captura de El Chapo de joven en Guatemala y es extraditado a México. Pero incluso después de que Guzmán fue encarcelado, continuó manejando su imperio desde la prisión y vivió cómodamente tras sobornar a gran parte del personal de prisión.

19 de enero de 2001: Con la ayuda de guardias sobornados, Guzmán escapa de su prisión de máxima seguridad. Algunos aseguran que escapó en un carrito de lavandería, mientras que otros aseguran que simplemente salió caminando por la puerta principal. Cabe indicar que su fuga de la prisión se dio luego que un fallo de la corte Suprema de México aumentara la posibilidad de que el narco fuera extraditado a Estados Unidos.

22 de febrero de 2014: El Chapo es capturado en Mazatlán luego de esconderse en túneles durante días. El éxito fue promocionado como una gran victoria para las autoridades, que para ese entonces habían considerado a Guzmán el " narcotraficante más poderoso del mundo ".

11 de julio de 2015: Guzmán escapa a través de un túnel de la prisión de máxima seguridad de México. Sus cómplices usaron GPS para excavar un túnel de 1,5 km que conducía directamente debajo de su celda en la prisión de Altiplano en el centro de México. La fuga fue elaborada cuidadosamente, el túnel tenía ventilación, estaba iluminada y se dice que El Chapo escapó a bordo de una motocicleta que lo esperaba.

8 de enero de 2016: Una vez más El Chapo es capturado en Los Mochis, Sinaloa después de un tiroteo con los marines mexicanos. Su libertada apenas duró 6 meses, Guzmán fue localizado en una casa en una zona acomodada de Los Mochis, logró escapar por una alcantarilla, pero fue atrapado en un automóvil cuando salía de la ciudad. Un año después, fue extraditado a Estados Unidos.

Aunque la vida de El Chapo de joven fue muy próspera para el narcotraficante que logró crear un imperio de droga, actualmente con 64 años de edad él se encuentra recluido en Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florence también conocida como ADX Florence, o la “Alcatraz de las (Montañas) Rocosas” donde deberá de pasar el resto de su vida tras ser encontrado culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico.

La vida de El Chapo de joven ha desatado gran curiosidad entre la población mexicana, algunos de sus paisanos lo consideraban el “Robin Hood” de Sinaloa, pues aseguran que ayudaba a la gente de escasos recursos. Ahora se han creado varias series sobre su vida, una de las más populares es “El Chapo” lanzada por Netflix en el 2017, la cual retrata la vida del narcotraficante.

