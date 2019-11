Así fue la boda de Emma Coronel con El Chapo; ella tenía 18 y él 50

Desde 1977, “El Chapo” ha contraído matrimonio con tres mujeres: primero, con María Alejandrina Salazar Hernández, después con Griselda López Pérez y por último con su actual esposa Emma Coronel Aispuro.

Siendo ex reina de belleza, El Chapo se casó con Emma Coronel cuando ella apenas tenía 18 años de edad en el año 2007. Juntos tuvieron en 2011 a un par de gemelas, quienes viven con su madre en Estados Unidos e incluso han visitado a su padre en la cárcel.

Se casaron en 2007

En una entrevista con The New York Times, Emma Coronel contó la historia de su relación con el ex líder del Cártel de Sinaloa.

Era el año 2006, y Guzmán Loera llevaba varios años escondiéndose de las autoridades luego de su fuga del penal del Altiplano en 2001 a bordo de un carrito de lavandería.

Actualmente, la esposa de El Chapo tiene 29 años

En aquel 2006, Coronel tenía apenas 17 años de edad cuando conoció a El Chapo en un rancho en Durango, cuando este estaba en sus cuarentas y dirigía el cártel más grande de México.

“Con el paso de los meses, nos hicimos novios. Cuando cumplí los 18, nos casamos en una ceremonia muy sencilla sólo con familia y amigos cercanos.”

Emma tenía 18 años cuando se casó en 2007 con “El Chapo”, quien es mayor que ella por 32 años. Poco después de su boda, nacieron Emali y María Joaquina, quienes son lo más importante para su padre, de acuerdo con la propia mujer.

“Yo no conozco a mi esposo como la persona que tratan de enseñar quienes declaran en su contra. Siempre fue un papá muy presente, al pendiente de nuestras hijas." Emma Coronel vive con sus hijas en Estados Unidos

Coronel Aispuro es sobrina de Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los fundadores y pieza clave en el Cártel de Sinaloa, conocido como “El Rey del Cristal” por ser pionero en el tráfico de metanfetaminas.

