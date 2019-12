Así fue el Caso Cumbres; ¿qué fue De Diego Santoy y Erika Peña Coss?

El Caso Cumbres fue un infanticidió que paralizó a México ya que nadie podía creer los terribles hechos que habían ocurrido en Monterrey, Nuevo León. Lo que finalizó en un asesinato comenzó como una historia de amor entre un estudiante (Diego Santoy) y la hija de una conductora de televisión (Erika Peña Coss).

El nombre de Diego Santoy fue conocido en todo México durante el año de 2006, todos los medios de comunicación realizaron una cobertura completa sobre el asesinato de dos niños, quienes eran hermanos de la mujer que fue su novia, Erika Peña Coss, y a quien actualmente siguen relacionando con el cruel homicidio de los menores de edad.

Así fue el Caso Cumbres; ¿qué pasó con Diego Santoy y Erika Peña Coss?

La versión oficial indica que Santoy se volvió "loco" cuando Erika decidió terminal su relación sentimental por lo que tomó venganza contra sus hermanos menores. Fue así que en la madrugada del 2 de marzo de 2006 arribó al domicilio de la joven cubierto con un pasamontañas y guantes de látex.

Supuestamente Diego trepó por las paredes del domicilio hasta que logró ingresar a la residencia así que entró hasta el cuarto de Erika en donde supuestamente le rogó que regresara con él pero ante la negativa de la mujer, Santoy acabó con la vida de su hermana de 3 años, María Fernanda Peña Coss, y a Erick Azur, de 7 años de edad.

Tras el terrible crimen, Diego Santoy intentó degollar a Erika y posteriormente huyó de Monterrey junto a su hermano y cuatro días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras se trasladaban en un autobús con direccion a Guatemala. Tras el aseguramiento, los hermanos Santoy fueron trasladados de nuevo a Monterrey.

Cuando Erika Peña Coss se recuperó de las heridas de su cuello declaró y confesó que su ex novio, Diego Santoy era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos como venganza por no haber aceptado ser su novia de nuevo pero no esperaba la interesante declaración que su ex pareja daría.

El joven de 21 años de edad dijo que su ex novia también era responsable de la muerte de sus hermanitos. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba además que dio a conocer que él sólo le ayudó a asesinarlos ya que la chica lo había presionado para cometer el terrible crimen aludiendo a una falta de amor hacia ella.

A pesar que Diego Santoy insistió en las declaraciones en contra de Erika las autoridades dijeron que no existían las pruebas necesarias para inculpar a la joven así que al presunto homicida le dieron la condena de 137 años de prisión por los delitos de homicidio calificado contra los niños, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio.

¿Qué pasó con Diego Santoy?

El Caso Cumbres estremeció a todo México no solo a la población de Nuevo León ya que fue un tema de conversación que duró semanas e incluso meses y hasta el momento muchas personas no terminan de creer que el único culpable del infanticidio sea Diego. De hecho se creó un club de fans de mujeres que apoyan a Santoy.

Cabe resaltar que en el mencionado club, Diego encontró el amor, ya que se casó con la presidenta del club e incluso tuvieron un hijo. Santoy tuvo una reducción de condena de 137 años a 71 debido a su buen comportamiento.

¿Qué pasó con Erika Peña Coss?

Erika Peña Coss decidió rehacer su vida en la ciudad de Guanajuato en donde contrajo matrimonio e intenta tener una vida normal lejos del ojo público y lejos del lugar donde ocurrió la pesadilla nombrada como "Caso Cumbres" y la cual a pesar de haber pasado ya 13 años, no se olvida.

El Caso Cumbres hasta la fecha sigue siendo estudiado por expertos que se han dedicado a analizar a detalle los rostros de los protagonistas de la historia además de su forma de expresarse en las entrevistas para saber quién dice la verdad, pero hasta el momento no hay ninguna conclusión certera.

Además ya han pasado muchos años y se podría decir que el caso está cerrado pero sin duda alguna quedan muchas dudas en estos hechos y mientras tanto lo único que podemos concluir es que ambos protagonistas de la pesadilla Cumbres comenzaron su vida de cero y ahora están luchando por olvidar aquel terrible momento. ¿Crees en la versión oficial del Caso Cumbres?

