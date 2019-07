¡Así es la voz de ‘El Chapo! Expresa sus quejas (VIDEO INÉDITO)

¡Así es la voz de ‘El Chapo! Expresa sus quejas

Un video inédito en poder de Notimex fue difundido la noche de este jueves, donde se observa y se escucha la voz de Joaquín ‘El chapo’ Guzmán, cuando habla con autoridades penitenciarias de México a quienes reclama por las pocas horas que tiene para dormir y por no permitirle salir al patio.

Pedía más tiempo para descansar

Eduardo Guerrero Durán, experto en seguridad penitenciaria y custodio de ‘El Chapo’, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, explicó que en una charla el sinaloense le pidió dicho beneficios asegurando que tenía buena conducta.

Este encuentro se concretó en la celda de ‘El Chapo’. El narcotraficante se encuentra sentado en la cama, vestido con el uniforme de la cárcel de color beige y sin esposas, mientras que el funcionario está de pie; ambos con expresión relajada.

“Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular…” se escucha decir a Guzmán.

—La bronca es que te has ido dos veces, pues.

—Bueno, pero eso es otra cosa –contesta ‘El Chapo’.

—No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad.

—¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga (sic)

Posteriormente, Guzmán Loera se queja de las pocas horas que duerme, asegurando que únicamente le permitían dormir cuatro horas, debido al pase de lista que realizan a todos los presos desde las seis de la mañana a las 23 horas.

“Ese de las 11, pues… déjemelo a las 10 porque, pues… de 11 a cinco… ¿pues pa' cuándo me quedo dormido? ¿Qué duermo?”, señala ‘El Chapo’.

¿Quién es Joaquín ‘El chapo’ Guzmán?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, nació el 4 de abril de 1954 en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa.

Es fundador del Cártel de Sinaloa organización que opera en 13 estados de México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, según la DEA. Su principal enemigo es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

‘El Chapo’ fue detenido en tres ocasiones: En 1993, en Guatemala, el 22 de febrero del 2014 y el 8 de enero de 2016. En 2001 Joaquín se fugó por primera vez de la Prisión de máxima seguridad de Puente Grande y el 11 de julio de 2015, se escapó del Altiplano.

El 19 de enero de 2017 ‘El Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos para que fuera juzgado por 10 delitos. Está encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en espera de su sentencia.

La revista Forbes asignó a Joaquín Guzmán el número 701 de las personas más ricas del mundo calculando su fortuna en mil millones de dólares.

