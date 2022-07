Así es la cárcel del Altiplano, donde se encuentra Rafael Caro Quintero

Tras su detención, Rafael Caro Quintero, fue ingresado al Penal de Máxima seguridad “Altiplano”, lugar en el que hace siete años, otro de los capos más buscados de México, realizó histórica hazaña al escaparse.

En ese sentido, el ex líder del Cártel de Guadalajara pasará sus días en las frías celdas del lugar, mientras su proceso penal sigue su curso para poder ser trasladado a Estados Unidos, al mismo tiempo el centro penitenciario construido en 1990 en Almoloya, en el Estado de México, también resguardó el Chapo Guzmán Loera,quien escapó el 11 de julio de 2015 a través de un narcotúnel.

Actualmente, el centro de readaptación social ha tenido que reforzar sus mecanismos de seguridad para que la historia no se repita, pues aún permanecen los rastros de lo que fue el operativo para liberar al chapo.

Seguridad en el Altiplano

De acuerdo a lo que se sabe y lo consultado por La Verdad Noticias, el Altiplano cuenta con una zona en donde están detenidos los reos de alta peligrosidad, lugar en donde se encontraba la celda número “20”, en donde estuvo recluido el Chapo, justo en la zona, hay cámaras de seguridad que apuntan a todos los ángulos posibles para no perder de vista a ningún recluso, asimismo cuenta con al menos 18 esclusas, que no son abiertas, si la anterior no se cierra, por lo que el ingreso y la salida de la zona es tediosa y forzosamente es necesario pasar por un cateo antes.

¿Cómo es la celda del Chapo?

Según recogen las autoridades, la celda del capo fugitivo, cuenta con una cama hecha de cemento que por encima llevaba una colchoneta delgada, un banco y una mesa, junto a un inodoro y un pequeño lavabo, los cuáles fueron removidos para que el pueda darse a la fuga en un narcotúnel que conducía a una casa ubicada a kilómetro de distancia.

