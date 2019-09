Así es la NUEVA y TRISTE vida de Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión de Supermax

Desde hace algunos meses Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, enfrenta su condena de cadena perpetua dentro de la prisión de máxima seguridad en Colorado, mejor conocida como la Supermax, o la Alcatraz de las Rocosas, sin embargo su vida se ha vuelto bastante triste y ha enfrentado problemas de salud, esto según las declaraciones dadas por dos de sus abogados.

El Chapo enfrenta cadena perpetua en la Supermax

En esta prisión El Chapo, pasa 23 horas del día encerrado y lo dejan únicamente una hora al aire libre, aunque completamente aislado, así mismo dentro de la prisión su visitas son sumamente restringidas, únicamente tienen acceso a él sus hijas dos gemelas, y sus abogados, sin embargo incluso estas visitas pueden ser complicadas, pues los procesos pueden llevar hasta semanas.

Marc Fernich, junto con Mariel Colon, abogados de El Chapo, se están encargando de desarrollar la apelación a favor del narcotraficante ex líder del Cártel de Sinaloa, por lo que lo visitaron en la prisión Supermax de Colorado.

Abogados de El Chapo aseguran que esta "tiste y diferente"

Mariel Colón, defensora de El Chapo, aseguró que el estado de salud que enfrenta el ex líder del Cártel de Sinaloa, no es el mejor, pues indicó que está perdiendo la vista, ya que no ha tenido acceso a un oftalmólogo, además asegura que El Chapo “está más apagado de lo normal” y en total confinamiento en la cárcel Supermax de Colorado, donde enfrenta cadena perpetua.

“Siempre lo tienen amarrado. Por lo menos cuando salió al cuarto de abogados estaba amarrado”

Mientras que su abogado Marc Fernich, señaló que El Chapo, encuentra “diferente” incluso triste.

“Me di cuenta de que estaba triste. Completamente diferente. Su comportamiento, sus ojos. Incluso su cabello, le afeitaron la cabeza. No importa si ha sido condenado por los crímenes más atroces o crímenes horribles, no creo que nadie merezca ser tratado de esa manera”

Por lo que sin duda El Chapo se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su vida, pues ni siquiera su esposa Emma Coronel, puede visitarlo para consolarlo y hacer su vida en la prisión más llevadera.

