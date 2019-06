‘Así como en la televisión’ niños torturaron y le quitaron la vida a otro

Christopher Márquez de seis años perdió la vida en manos de cinco menores de entre 11 y 15 años, quienes eran primos y hermanos del hoy occiso.

De acuerdo con los reportes, el pasado jueves, Christopher se reportó como desaparecido en el estado de Chihuahua, por lo que su madre alertó a las autoridades, sin embargo, uno de los menores quien estuvo involucrado en el asesinato no pudo con la presión y confesó lo ocurrido.

Según la Fiscalía General de chihuahua, el grupo de cinco niños asesinos estaba conformado por tres hombres y dos mujeres, quienes invitaron al pequeño a jugar “al secuestro”, en dicho juego, lo amordazaron y torturaron.

Las autoridades dijeron que el menor se encontraba con los ojos afuera y los labios cortados para después ser ahorcado y apuñalado 23 veces por la espalda; su cuerpo fue enterrado en una fosa que los supuestos “mini” sicarios hicieron, tal y como “lo hacen en las series de televisión”.

La madre del menor, quien corresponde al nombre de Tania Mora dijo “Que se haga justicia y que esto no quede impune porque ellos eran cinco de entre 11 y 15 años, mi niño de 6 años qué les podía hacer, lo ataron, lo acuchillaron, lo apalearon… es algo que no puedo concebir y pido justicia, que no los dejen libres“, esto al ver el cuerpo de su hijo completamente destrozado.

El fiscal de Chihuahua dijo que la ley no pone sanciones de privación de libertad para niño, sin embargo, los que tienen 15 años se sometería a una condena en un tutelar de menores, mientras que los que tienen entre 11 y 13 años recibirán terapias psicologías.

De acuerdo con la periodista Adela Micha, se sabe que el grupo de cinco “mini” sicarios se dedicaban a matar a perro gatos con el mismo cuchillo con el que torturaron a Cristopher.