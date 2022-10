Asesinan al ex candidato a la alcaldía de Juchique, Veracruz

Daniel Portilla Gumercindo, ex candidato a la alcaldía de Juchique De Ferrer, Veracruz, fue asesinado este sábado, luego de ser agredido a balazos mientras se encontraba en Colipa, en la zona serrana del centro de dicha entidad. Se desconoce si hay detenidos por este crimen.

El ex candidato asesinado estaba en la comunidad de El Ocotillo, a 100 metros del cementerio municipal de Colipa, participando en una cabalgata con decenas de jinetes, cuando un comando armado abrió fuego en su contra, logrando herirlo de muerte. Fue aspirante por la alianza PAN-PRD en las pasadas elecciones 2022.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en días pasados se dio a conocer que fue asesinado el ex alcalde de Ébano, en San Luis Potosí, Crispín Ordaz Trujillo, cuando comía en un establecimiento ubicado en dicho poblado. Este crimen aún no ha sido esclarecido por las autoridades.

Asesinan a ex candidato

Investigan este asesinato

Cabe señalar que el ex candidato asesinado, Daniel Portilla, era ganadero. De hecho, era yerno de Renato Viveros Salazar, presidente de la Asociación Ganadera Local. Aunque no se han dado mayores detalles sobre este asesinato, no se habían reportado amenazas en contra de este político.

El lugar donde ocurrió este asesinato fue acordonado por elementos de la Policía Municipal; más tarde elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales acudieron para iniciar una carpeta de investigación y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Se desconoce la identidad de los atacantes.

Cabe señalar que la hermana del político asesinado, la ex alcaldesa Lizbeth Portilla, se encuentra prófuga de la justicia desde el pasado mes de abril, acusada de delitos graves como daño patrimonial a las arcas municipales.

Asesinatos en México

Es la semana más violenta del año

Recientemente se dio a conocer que México reportó 520 asesinatos en seis días, por lo que se trata de una de las semanas más violentas en lo que va del 2022.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram