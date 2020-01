Asesinan a mujer y arrojan su cuerpo de un vehículo en movimiento en CDMX

Un feminicidio más se ha registrado en la Ciudad de México (CDMX), pues una mujer fue brutalmente asesinada y posteriormente su cuerpo fue arrojado de un vehículo en movimiento en carriles del Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información preliminar el cuerpo de la mujer fue abandonado de un vehículo en movimiento en la vía rápida, específicamente en el cruce del periférico y la avenida del Conscripto de la CDMX.

SE DESCONOCE LA IDENTIDADA DE LA VÍCTIMA

Hasta el momento la identidad de la mujer es desconocida, sin embargo se dijo que tenía aproximadamente 30 años de edad.

Tras reportarse a las autoridades el hecho elementos policiacos se trasladaron al lugar para confirmar el reporte, y al llegar encontraron el cuerpo sin vida de una mujer tirado sobre la vía de la CDMX, por lo que de inmediato cerraron arte de la circulación acordonaron el área.

Elementos policiacos notificará personal de la Fiscalía, por lo que peritos y personal forense se trasladó al lugar.

Luego de la recolección de evidencias e inspección ocular autoridades determinaron que en dicha vía no se había registrado ningún accidente, pues no había huellas de frenado ni marcas de neumático, además que la mujer no presentaba evidencias o heridas de un atropellamiento.

SE CREE FUE ASESINADA Y LANZADA DE UN VEHÍCULO

Fue debido a la forma en la que el cadáver fue localizado y a la escena, que se cree que la mujer fue asesinada y posteriormente su cuerpo fue arrojado de un vehículo en movimiento en calles de la CDMX.

Tras realizar los trámites correspondientes el cadáver de la mujer fue levantado y trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se espera que se le realice la necropsia que corresponde por ley y así se determine la causa exacta de la muerte.

Así mismo se espera que alguien acuda a las instalaciones y pueda reconocer el cuerpo de la víctima, cuyo cuerpo fue abandonado en calles de la CDMX.

