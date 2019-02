Asesinan a hermano de Dámaso López, ‘El Licenciado’

Un hermano del narcotraficante Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, fue asesinado la tarde del domingo en el interior de su domicilio en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, alrededor de las 17:30 horas del domingo, un grupo armado irrumpió el domicilio ubicado frente al rastro municipal, de la colonia Girasoles, y dispararon contra el hermano de ‘El Licenciado’, identificado como Adolfo “N”, de 53 años de edad.

Tras cometer el crimen, y corroborar que su víctima había fallecido, los criminales huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Te puede interesar: VIDEO: Sicarios mandan impactante mensaje a Los Viagras en apoyo al CJNG

Elementos de seguridad acordonaron la zona para que se realizaran las labores parciales correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, confirmó que la víctima no contaba con antecedentes penales, ni tampoco se conocía que se dedicara a alguna actividad ilícita.

Cabe mencionar que desde el 21 de junio del 2017, no se había registrado una muerte violenta que estuviera relacionada con Dámaso López. El último fue su cuñado Luis Fernando Gaxiola, ex síndico de El Dorado y ex regidor priista, quien fue hallado sin vida en la salida del sur de Culiacán, tras haber sido “levantado” horas antes.

Te recomendamos: NOTA ROJA