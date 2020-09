Asesinan a balazos a universitaria en Sonora; había denunciado "levantón"

Asesinan a balazos universitaria en Sonora; había denunciado "levantón" | Facebook

Luego de haber denunciado un supuesto "levantón", Rosalía Yazmín Duarte Canevett fue asesinada a balazos ayer lunes afuera de su domicilio, localizado en la localidad de Empalme, ubicada al oeste del estado de Sonora, según informó el diario Reforma de manera preliminar.

Tras el ataque armado, la joven universitaria murió a causa de los nueve disparos de bala recibidos, detalló el medio, lo que ha generado una fuerte indignación a través de las redes sociales, en donde han convocado a una marcha para exigir justicia por el asesinato de Rosalía Yazmin Duarte Canevett.

Asesinan a estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora

Según documentó Reforma, el asesinato de la estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora se registró durante la tarde del lunes, afuera de su vivienda, mientras se encontraba montando su puesto de tacos, cuando dos hombres desconocidos arribaron al sitio y abrieron fuego.

Rosalía _Yazmín Duarte Canevett durante su festejo de 25 años de edad. Foto: Facebook

Los informes periciales arrojaron que la muchacha de apenas 25 años, había recibido los balazos en el tórax, espalda y cabeza. La joven murió segundos después.

A través de un comunicado, el Tecnológico de Sonora lamentó los hechos, al tiempo que dijo era un duro golpe para toda la comunidad universitaria.

Rosalía Yazmín Duarte denuncia supuesto "levantón"

Antes de ser asesinada a balazos, la estudiante del ITSON denunció el 16 de agosto en sus redes sociales, una agresión sobre el boulervard 16 de septiembre, mientras se encontraba realizando una caminara de rutina, contó la joven en su perfil de facebook.

A través de las redes sociales han convocado a una marcha paras exigir justicia por el asesinato de Rosalía Yazmín Duarte Canevett. Foto: Facebook.

“Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular", escribió la joven su cuenta de facebook donde tiene apenas 557 amigos.

"...pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió”, continuó narrando la muchacha.

Con información de Reforma