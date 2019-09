Aseguran protectores de celulares y audífonos CLONADOS en CDMX

Autoridades de las Fiscalía General de la República, informaron acerca de un operativo en las instalaciones de la plaza Centro Cel Santa Teresa, la cual se encuentra ubicada cerca del Eje Central y Motolinía en la colonia Centro de la Ciudad de México; aseguraron que la movilización se hizo en contra de la piratería.

Se detalló que los elementos de la policía federal, uniendo esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bajo previa autorización, catearon cerca de 37 locales del pequeño centro comercial, donde se vendía fundas y protectores de celulares, así como audífonos completamente clonados.

Después de la revisión al predio, el material y el lugar fue asegurado para facilitar las diligencias de los equipos especiales de la policía, quienes lograron decomisar varias toneladas de material clonado procedente del extranjero, mismo que fue trasladado y puesto a disposición de los agentes de la Fiscalía General de la República.

Los propietarios y comerciantes de los locales fueron citados en el establecimiento, sin embargo, no pudieron ingresar hasta que el operativo por parte de las autoridades terminará.

Hasta el momento se desconoce con exactitud cuántas toneladas de material pirata decomisaron, así como si hay algún detenido.

Cabe recordar que México es uno de los países que se encuentra en top cinco con respecto a la piratería; de acuerdo con una encuesta realizada por la American Chamber of Commerce (AmCham), ocho de cada diez mexicanos consumen piratería y no representa ninguna clase de remordimiento de pesar en ellos, ya que no lo consideran un delito grave.

Desafortunadamente, hablando solo de los número del año 2018, este delito que para las personas no es relevante, le costó 43 mil millones de pesos a la economía del país.

Un claro ejemplo de la piratería, se puede ver reflejado de manera digital, en el que de acuerdo con la AmCham, el 97 por ciento de los mexicanos descarga archivos o programas de manera gratuita y sitios que en muchas ocasiones no tienen permisos o licencias para traficar en la web.

