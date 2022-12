Asalto en Edomex, apuntan con arma de fuego a mujer dentro de una veterinaria. Foto: Twitter @MrElDiablo8

La delincuencia ya es el pan de cada día de los habitantes de Edomex, pues diariamente se reportan robos, balaceras, secuestros y ataques a mujeres, debido a que los delincuentes cada vez son más temerarios, como es caso de una mujer que llevó a su perro a una veterinaria y un hombre armado le robo su camioneta, ¡es viral en Twitter!

Mujer es asaltada con arma de fuego en Edomex

"¡Alza las manos, dame las putas llaves!", dice sujeto armado a clientes y empleados de una veterinaria, ubicada en la colonia Santa Rosa de Lima, municipio de Cuautitlán Izcalli, @EdoMex. #Video������ pic.twitter.com/yYQPQdtqyX — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 8, 2022

El incidente tuvo lugar en una veterinaria de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, cuando una señora llegó al local para que su perro recibiera atención médica, mientras esperaba junto a otras personas un hombre con pistola irrumpió en las instalaciones y le exigió las llaves de su camioneta.

La mujer, de quien se desconoce su identidad, le entregó todo lo que pedía y el agresor salió huyendo en el vehículo sin herir a nadie. Fue gracias al periodista Jorge Becerril y la ayuda de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli que lograron ubicar y recuperar la camioneta que se encontraba en el municipio de Naucalpan.

¿Qué hacer cuando te roban un carro en México?

Imagen representativa de un asalto. Foto: altonivel.com

Si eres abordado por un delincuente armado, lo mejor es hacer todo lo que te diga y entregar el auto inmediatamente, tu vida es más importante, luego debes realizar una denuncia penal en línea en la sección de atención ciudadana o acudir a un módulo de denuncia exprés con los testigos para presentar tu caso.

