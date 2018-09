Asaltantes asesinan a mujer en bar de Coyoacán

Ayer por la madrugada una mujer de aproximadamente 40 años, fue asesinada de un disparo con arma de fuego por dos asaltantes en un bar de la colonia Cipreses, delegación Coyoacán.

La víctima tras ser despojada de sus pertenencias durante el asalto, se negó a tirarse al piso y fue asesinada.

De acuerdo con los reportes policíacos, los hechos sucedieron después de las 00:00 horas, en el bar Odisea, en Canal de Miramontes y Ciruelos.

Al lugar llegaron las autoridades competentes entrevistaron al dueño del bar quien relató que dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 25 años, se encontraban consumiendo cuatro cervezas.

En ese instante la pareja comenzó a asaltar a los comensales y la víctima, de aproximadamente 40 años, retó al ladrón diciéndole:

“¡Ya me robaste todo, no me voy a tirar al piso… No puedo, si vas a disparar, dispara si tienes muchos huevos!”