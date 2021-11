Asaltante de 15 años le dispara a conductor de auto de lujo en CDMX

Un asalto en las inmediaciones del anillo periférico en CDMX terminó con una persona con una herida de bala, luego de que un par de asaltantes lo interceptaran cuando intentaba ingresar al periférico, recibiendo un disparo por uno de ellos, quien se reveló tenía 15 años de edad.

La víctima se trasladaba en un auto de lujo, motivo por el que los asaltantes lo eligieron como su objetivo, y tras dispararle en la pierna al conductor por resistirse a entregar sus pertenencias, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido ante la mirada de varios conductores en la zona.

Fue gracias a la grabación de uno de los ocupantes de vehículos cercanos que se captó el momento exacto en el que uno de los asaltantes le disparó al conductor, por lo que expusieron la impunidad de los criminales y respuesta de autoridades como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Asaltante de 15 años dispara a conductor en periférico sur

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, el incidente ocurrió a la altura de Perisur, donde el conductor de un auto de lujo Mercedes Benz fue asaltado por dos sujetos de 15 y 34 años de edad, quienes le solicitaron sus pertenencias, y al negarse la víctima, le dispararon en la pierna para huir del lugar.

Tras atender al afectado, las autoridades lograron detener a los dos sujetos cuadras más adelante, aunque sus identidades no fueron reveladas, aunque esta no es la primera vez que una persona se opone al asalto y los ladrones le disparan, debido a que en muchas zonas de CDMX no hay patrullas ni vigilancia.

Asaltos a mano armada aumentan en CDMX

Los asaltos a mano armada se han cobrado la vida de decenas de personas

El modus operandi de asalto en CDMX y Edomex ha tomado las avenidas y calles muy transitadas como territorio para cometer los crímenes, aprovechando los embotellamientos, los criminales someten a los conductores, forzándolos a entregar sus pertenencias.

Muchos ciudadanos han exigido a las autoridades y a la SCC más seguridad, ya que en algunas alcaldías este tipo de crímenes han aumentado, donde en la mayoría de los casos las víctimas fallecen a manos de los asaltantes, quienes siempre están armados.

