Asaltan y balean a ex alcalde de El Espinal, Oaxaca cuando fue a depositar

El ex presidente municipal de El Espinal, Oaxaca, Raúl Benítez, fue baleado y asaltado por un grupo de criminales; el ataque ocurrió cuando el hombre acudió a depositar dinero en efectivo a una sucursal bancaria, esto de acuerdo con Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.

Según la Comandancia Regional de la Policía Estatal de Oaxaca, el ex alcalde solicitó no ser escoltado, esto para no llamar la atención, sin embargo, las cosas no salieron como él planeta pues en el camino fue interceptado por un grupo de sujetos armados, quienes primero le arrebataron el maletín a su víctima, en donde se encontraba el dinero, luego le dispararon y emprendieron huida con rumbo desconocido.

Tras el ataque el hombre quedó gravemente herido e inmediato se dio aviso a las autoridades sobre lo ocurrido y se solicitó el apoyo de elementos de emergencia.

Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Pos su parte la Vicefiscalía Regional indicio que ya abrigo la carpeta de investigación correspondiente al ataque y estableció como posible móvil un asalto.

Autoridades no brindaron información respecto al monto en efectivo que portaba el ex alcalde al momento de dirigirse a la sucursal bancaria.

Luego de cometer el crimen los sujetos huyeron rápidamente del lugar, y aunque elementos policiacos hicieron un recorrido para dar con los responsables no se logró la detención o identificación de los agresores, sin embargo las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.