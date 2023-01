Asaltan vagón exclusivo de mujeres en Metro CDMX, este es el video. Foto: reporteindigo.com

En el Metro CDMX se reportan a diario decenas de delitos, entre los cuales el robo es el más común, y aunque se esperaba que la presencia de la Guardia Nacional disuadiera a los delincuentes, el reciente asalto a un vagón exclusivo de mujeres de la línea 9, deja en claro que la seguridad aún no mejora, ¡no te pierdas el video!

En La Verdad Noticias queremos decirte viajar en este transporte es la manera más rápida de moverse por la Ciudad de México, pero también es el sitio donde los delitos son más frecuentes, debido a los miles de usuarios que abarrotes escaleras, pasillo y vagones en horas pico.

Anteriormente, te contamos que la Línea 1 tiene un avance del 50% según Sheinbaum, pero ahora te decimos que, a pesar de los nuevos cambios en la seguridad de las instalaciones y la rehabilitación de los vagones, el servicio sigue sufriendo de retrasos, incendios, apagones y fallas que los encargados no saben cómo justificar.

Asaltan el vagón de mujeres en el Metro CDMX

¿Y la Guardia Nacional?

Circula video de un presunto asalto dentro de un vagón del Metro de CDMX en la Línea 9; el asalto habría sido entre el recorrido de una estación a otra y los ladrones se habrían bajado en Velódromo. pic.twitter.com/ctLCIB5lYV — Publimetro México (@PublimetroMX) January 19, 2023

El incidente ocurrió durante el trayecto de Mixhuca a Velódromo, donde varias mujeres fueron despojadas de sus pertenencias por varios encapuchados, quienes abordaron la unida por un descuido Policía Bancaria Industrial (PBI) y la falta de elementos de la Guardia Nacional en la zona.

En el video se puede escuchar la voz de algunas chicas que intentaban calmar a unas pasajeras que parecían sufrir un ataque de pánico luego del atraco, aunque no se reportaron más que perdida material, las autoridades no encontrar ninguna irregularidad en la investigación y hasta el momento no han ofrecido ningún tipo de información.

¿Qué hacer en caso de asalto?

Imagen ilustrativa. Foto: rhyvsa.mx

Si importar el tiempo de arma que posea el agresor, nunca debe confrontarlo, ya que la situación lo tendrá tan alterado, que si te percibe como una amenaza no dudara en atacarte, es por eso que debes mantener la calma y seguir sus instrucciones sin hacer movimientos repentinos.

