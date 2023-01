Arturo Beltrán Leyva le voló la cabeza a dos mujeres por hablar mal de su esposa

En el reciente juicio de Genaro García Luna, del cual ha hablado La Verdad Noticias, salieron a la luz varios relatos sangrientos, por ejemplo el que contó de Arturo Beltrán Leyva.

Este líder del narcotráfico era uno de los más conocidos de México, el cual murió durante un operativo en el estado de Morelos; Sergio Villarreal Barragán alias "El Grande" reveló que asesinó a dos mujeres que presuntamente "hablaron mal de su esposa".

La revelación se dio este el 24 de enero en el juicio contra Genaro García en los Estados Unidos.

Arturo Beltrán Leyva disfrutó de asesinar a dos mujeres

“El Barbas”, como es conocido Beltrán Leyva, asesinó con placer a dos mujeres.

Sergio Villarreal Barragán contó esta vivencia luego que la defensa de García Luna, César de Castro, le pidiera comentar sobre los actos de tortura y violencia que hacía Beltrán Leyva, con el objetivo de retratarlos como unas personas ejecutoras y temidas.

Al principio de la audiencia, "El Grande" dijo que nunca observó a "El Barbas", como también lo conocían, matar a una persona, pero unos minutos después, dijo recordar una ocasión, en aquel momento se cometió un doble homicidio.

El juez Brian Cogan escuchó de Villarreal Barragán, que Beltrán Leyva se encontraba conversando con dos mujeres que habían cometido el error de hablar mal de su esposa: "Arturo tomó un AK-47 y les voló la cabeza", comentó Villarreal.

De Castro le preguntó cómo "El Grande" pudo haber olvidado estos asesinatos, pues seguramente había terminado cubierto de sangre, a lo que respondió: "No estaba cubierto de sangre, pero sí me salpicó. Sus sicarios limpiaron el desorden y quemaron los cuerpos en un automóvil".

"No fue trabajo. Arturo se estaba divirtiendo, estaba hablando con las mujeres", agregó Villarreal Barragán.

“El Grande” también reveló el poderoso arsenal que tenía en sus manos los hombres comandados por Arturo Beltrán Leyva.

El regalo de Beltrán Leyva a García Luna

Bajo juramente, “El Grande” reveló los sobornos que su jefe, Arturo Beltrán Leyva le daba a Genaro García Luna.

"El Grande" realizó el juramento correspondiente y llegó al estrado, en él reveló que su jefe Arturo Beltrán Leyva le daba personalmente los sobornos al considerado la mano derecha del exmandatario Felipe Calderón.

Fue así, que según lo declarado, el exfuncionario de Seguridad Pública recibía millón o millón y medio de dólares.

En ese sentido, fue el periodista Keegan Hamilton, de Vice News, quien en un hilo de Twitter informó sobre lo ocurrido en el juicio.

“Hay dos tipos: uno es cuando le pagas a un oficial para que mire hacia otro lado para dejar pasar algo. El otro tipo es cuando participa en las actividades de la organización”, asegurando que Genaro García Luna es el segundo.

Así mismo, trascendió que Arturo Beltrán Leyva le regaló a García Luna una motocicleta Harley Davidson edición especial, la cual compró mediante su cuñado Carlos.

