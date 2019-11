Arturo Beltrán Leyva, ‘El Barbas’, intentó matar a ‘La Barbie’ (VIDEO)

Arturo Beltrán Leyva, ‘El Barbas’, intentó matar a ‘La Barbie’

Antes de que Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, uno de los fundadores del Cártel Beltrán Leyva, fuera abatido por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Cuernavaca, Morelos, intentó matar a uno de sus amigos, nos referimos a Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’.

Así lo dio a conocer ‘La Barbie’ durante su declaración ante la Policía Federal luego de que el pasado 30 de agosto del 2010 fuera detenido. Durante esa declaración, el narcotraficante y presunto integrante del Cártel Beltrán Leyva, reveló varios secretos que existían en la organización.

“Me quería matar”

Édgar Valdez, explicó que la relación que tenía con Arturo Beltrán era muy cercana desde el momento en que el narcotraficante Jaime Valdez Martínez se lo presentó, para que Arturo interviniera entre el Cártel de Los Zetas y ‘La Barbie’ para que pudiera trabajar sin contratiempos.

A pesar de su cercanía, aseguró que siempre trabajaban por su cuenta, y únicamente en tres o cuatro ocasiones que trabajaron los dos para la distribución de drogas, “él trabajaba por su parte yu yo en lo mio”, resaltó.

De esta manera transcurrieron los años, sin embargo, llegó un momento en que su relación se distanció hasta el grado de que Arturo Beltrán intentó matar a ‘La Barbie’, pero jamás logró concretar su cometido.

“Cuando andaba malo, cuando andaba drogado, luego me quería matar y cuando no (estaba drogado) me hablaba bien entonces yo se la hacía larga, le decía que si, que si nos íbamos a ver y ya nunca me le arrimé”, explicó.

Aseguró que cuatro meses antes de que Arturo muriera en manos de agentes federales en la capital morelense, dejó de tener comunicación con él y ya jamás se vieron.

Se drogaba mucho

Según ‘La Barbie’, durante el último año y medio que estuvo con vida se comenzaba a drogar hasta perderse, por lo que en esas ocasiones intentó matarlo.

Consideró que la razón por la que consumía la droga era porque ya se sentía acorralado por las autoridades, y lo único que podía hacer era drogarse para “disfrutar” de sus últimos días.

