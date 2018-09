Apuñalaron a un candidato presidencial, su estado es grave

El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro; recibió una puñalada que lo mandó casi muerto al hospital, pues aunque aparentaba ser una herida 'superficial', esta se complicó y lo puso en un estado grave pero estable.

De acuerdo a la información de Chicago Tribune, actualmente permanece en terapia intensiva por lo menos siete días. La herida la recibió el jueves durante un acto de campaña, en el que su atentado dañó su abdomen al lesionarlo.

La intervención fue de dos horas y esta detuvo la hemorragia interna considerada como grave, se reconstruyó gran parte de los daños causados por la fuerte puñalada que recibió, agregó el médico. En algunos meses el candidato requerirá ser operado de nuevo debido a que una parte de sus intestinos fue reparada temporalmente con una colostomía.

"No podemos decir cuándo podrá salir del hospital", afirmó Borsato. "Pero en las primeras horas después de la cirugía su recuperación ha sido muy satisfactoria".

Diversos videos publicados en las redes sociales mostraron el momento en que Bolsonaro era apuñalado en la parte baja del abdomen mientras hacía campaña en Juiz de Fora, una ciudad a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte de Río de Janeiro.

Tras el incidente se ve que se contrae y luego se pierde de vista. Otros videos muestran a sus partidarios cargándolo hacia un automóvil y golpeando al supuesto agresor.

Cabe destacar que el vocero policial Flavio Santiago confirmó a The Associated Press que Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años, fue arrestado con relación al incidente y es que no es la primera vez que detienen al presunto responsable, ya que en 2013 fue por otra agresión, informó la policía.

Luis Boudens, presidente de la Federación Nacional de Policías Federales, comentó a la AP que el sospechoso parecía estar mentalmente trastornado.

"Nuestros agentes informaron que el atacante dijo que estaba en ‘una misión de Dios'", manifestó Boudens. "Su impresión es que estaban tratando con una persona que no se encontraba bien de sus facultades mentales. No esperaba ser arrestado tan rápido; los agentes reaccionaron en segundos".

El hijo del candidato Jair Bolsonaro, dio a conocer a través de Twitter que la lesión fue superficial, por lo que su padre se encontraba bien; sin embargo las cosas cambiaron una hora más tarde luego de dar a conocer que 'la herida era peor de lo que pensábamos' .

"Llegó al hospital casi muerto" [...] "Parece que ya lo estabilizaron. Por favor recen por él", escribió Flavio Bolsonaro.