App de idiomas usa palabras del narco Pablo Escobar para enseñar español

Extranjeros usan palabras del narco Pablo Escobar para aprender español

El idioma español es uno de los más difíciles de aprender para los no hispanoparlantes y algunas aplicaciones se las ingenian para enseñar este idioma que domina casi toda América Latina. Incluso, palabras que usaba el narcotraficante colombiano Pablo Escobar ahora son útiles para hablar español a los extranjeros.

Las expresiones del otrora poderoso lìder del Cártel de Medellín ahora son usadas como algo que califican de “divertido” en algunas aplicaciones idiomáticas como Babbel, quienes en su plataforma tienen un espacio completamente dedicado a explicar el significado de ciertas expresiones basadas en la exitosa serie internacional de la plataforma Netflix llamada 'Narcos'.

Bajo el título "9 palabras y frases que necesitas para hablar español como Pablo Escobar", exponen estos conceptos e incluso tienen un video de ciudadanos de diferentes nacionalidades intentando pronunciarlos.

Las palabras de Pablo Escobar

Te dejamos la lista de de algunas palabras citadas que hacen en inglés desde la app de Babbel, basadas según ellos en 'Don Pablo' de la serie anteriormente mencionada, 'Narcos', todo para hablar como un "infame narcotraficante" colombiano.

Plata o plomo

"Imagínate parado frente a una amenaza armada, con una pistola gritándote plata o plomo. Tu mente se acelera. Plomo: suena tan redondeado, tan suave, tan inocente… Plata, en cambio, está lleno de consonantes oclusivas y vocales agudas. Dices, 'plomo', y es tu última expresión".

Billetico

"En Colombia, y más específicamente en el mundo de los narcos, ‘un billete’ es una gran cantidad de dinero", al igual que ‘un billetico’, que también significa "una gran cantidad de dinero".

Gonorrea

"Es uno de los muchos insultos gráficos de nuestros narcos favoritos de la serie homónima. Es sonoro, creativo y simple".

Coma mierda

"No existe una forma cortés y concisa en inglés; no tenemos un pronombre personal o una conjugación de verbos en particular. De hecho, los profesores de inglés a menudo bromean diciendo que compensamos esto simplemente usando más palabras. Entonces, tal vez ‘coma mierda”’ pueda traducirse aproximadamente como, por favor, tenga la amabilidad de consumir materia fecal. Tal vez".

Mijo

"Implica cariño, ternura [...] que se traduce como mi hijo. Hay mucha paternidad subrogada en Narcos, con mijo, miija y mijito intercambiados con cariño entre los traficantes. Entonces, ahora sabes que si Pablo te llama ‘mijo’, puedes relajarte… por ahora".

Paisa

"Así se llama a los habitantes de Antioquía y del Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas), que es la región en la que se encuentra Medellín. Medellín es el centro neurálgico de la serie y la vida de Pablo Escobar. Un paisa es un camarada, alguien que comparte tus raíces, un compañero o un hermano, o, como también se dice en Colombia, un parce".

Gringo hijueputa

"Se usa en muchos países de habla hispana para referirse a los extranjeros y principalmente a las personas de los EE. UU. En cuanto al hijue****, bueno, ese es un giro bastante negativo para el sustantivo que describe. Como ya hemos aprendido, hijo significa hijo , y el resto… digamos que tiene una traducción muy literal en inglés".

Patrón

"El patrón es el jefe. En contexto: 'Pues nosotros hacemos lo que diga el patrón y listo'".

Pendejo

"Un pendejo describe a alguien que es cobarde, tímido y un poco lento, a menudo caracterizado por un estilo de vida algo caótico. En la escala de insultos de Narcos, podría decirse que es el más flojito".