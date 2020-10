Aparecen narcomantas con amenazas a candidatos de Hidalgo

La madrugada de este jueves, al menos dos narcomantas fueron ubicadas en los municipios de Jacala y Zimapán, Hidalgo, con amenazas directas hacia dos candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) quienes buscan ser alcaldes municipales.

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades locales, las amenazas se las atribuye el Cártel de Palmillas, donde señalan que uno de los aspirantes a la alcaldía se comprometió a entregar la plaza de Jacala a la “Nueva Empresa”, otro supuesto grupo delincuencial.

Narcomanta en el municipio de Zimapan

Agregan que la primera manta se ubicó en la colonia El Salitre, en el municipio de Zimapan, sobre la carretera México–Laredo, donde la policía municipal informó que recibieron una llamada a través del número de emergencia donde les reportaron el hallazgo de una lona con mensajes entre dos árboles.

Esta manta contenía mensajes dirigidos al candidato del PAN a la alcaldía de Zimapán, Alán Rivera Villanueva, en donde también se menciona al ex alcalde de Zimapán, Erik Marte Rivera Villanueva, hermano del aspirante.

“Alan Rivera ‘Mongol’, te recordamos que los compromisos contraídos entre tú y tu puto hermano Erik Marte Rivera no terminan, no se hagan pendejos, todavía con la nueva empresa tienen compromisos, acuérdate que se mantiene lo que negociaste con nosotros mongol”, se lee en la manta.

Es preciso señalar que Erik Marte Rivera Villanueva, fue presentado como uno de los 17 sujetos identificados como “delincuencia destacada”, al igual que el ex presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, por presuntos nexos con un grupo identificado como “Los Hades”.

Señalan vínculos con el crimen organizado de candidato

La segunda narcomanta fue localizada en la carretera México–Laredo, a la altura de localidad de Agua Fría del municipio de Jacala, donde señalaron a Ober Hernández de que su “padrino” en la candidatura es el ex alcalde de Zimapan, Erik Marte.

“Nosotros no robamos, no secuestramos, ustedes nos dieron la plaza, no te olvides de los compromisos.

“Todavía vamos contra los traileros y Fidel Martinez Cordero, sabemos quiénes son y vamos a seguir haciendo la limpia de todos los ojetes, traemos una lista de gente que vamos a dar de baja que ustedes nos pusieron”, se lee en esta manta.