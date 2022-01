Aparece video con amenazas a Margarito Martínez, periodista asesinado en Tijuana

El asesinato del periodista Margarito Martínez conmocionó a la ciudad de Tijuana, luego de darse a conocer que había sido hallado sin vida al exterior de su casa tras una presunta ejecución ocurrida la tarde del lunes.

Menos de 24 horas después del hecho, un video que circula en redes sociales expuso las amenazas por parte de otro periodista local contra Martínez, quien recientemente había sido integrado al Mecanismo de Protección luego de recibir amenazas de un expolicía.

“A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia, que tú tengas la página de ‘Tijuana en Guerra’... No me importa, no me interesa. Pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez”, se escucha en el video, que fue difundido en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

Estaba bebiendo al momento de su asesinato

Margarito Martínez llevaba un mes dentro del mecanismo de protección a periodistas en Tijuana.

Sonia de Anda, presidenta del Colectivo “Yo sí soy periodista”, dijo al noticiario de Gómez Leyva que al parecer el reportero se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con sus vecinos, y que según declaraciones de su esposa, de repente se escucharon algunos balazos, pero se desconoce si se trató de un altercado entre ellos.

De Anda aseguró que desde hace un mes Margarito Martínez pidió la protección del gobierno al periodista debido a que un sujeto que se hace llamar comunicador en redes sociales hizo una transmisión en vivo señalándole como el administrador de páginas de Facebook que reportan criminales.

“Estas páginas regularmente atacan a grupos criminales, entonces imagínate que tú agarres y señales a un periodista y decir ‘tú eres el administrador de estas páginas’... Era un periodista especializado en la nota roja, entonces la información policíaca era su fuerte”, dijo.

El asesinato de Margarito Martínez

La esposa del fotoperiodista escuchó balazos en el lugar donde se encontraba.

Según medios locales, el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez se registró alrededor de las 13:00 horas, a las afueras de su domicilio, sobre la calle 5 de mayo en la colonia Camino Verde en la delegación Sánchez Taboada.

Margarito Martínez colaboró con medios locales como Punto Norte, Grupo Cadena Baja California, La Jornada Baja California y el Semanario Zeta. También trabajó con prensa internacional como Los Angeles Times y BBC.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.