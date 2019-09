Ante posible revancha por masacre de La Unión Tepito, despliegan patrullaje especial

Como ya se ha informado en repetidas ocasiones, después de que la colonia Dolores de la Ciudad de México fuera baleada por presuntos miembros del Cártel de la Unión Tepito por motivo de venganza entre narcomenudistas, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, comentó que ya se había puesto un patrullaje especial por parte de los elementos de la dependencia.

“La colonia Doctores pertenece al sector Asturias, y ahí pues bueno, en el caso del lugar en donde se dieron los hechos tenemos ya un patrullaje especial, una presencia especial sobre todo para evitar que vaya a haber una especie de reacción con base en esto, lo que queremos evitar es que se dé una escalada y por lo pronto en esa zona tenemos un reforzamiento preventivo”.

En información anterior, se explicó que la venganza, según los detalles de la presunta carpeta de investigación, fue a raíz de la muerte de un franelero que fungía como halcón y distribuidor de drogas en la zona de Tepito, quien fue ejecutado por los Mondragón, dato por el cual el funcionario señaló que trató de un hecho condenable.

“Es una situación que es extremadamente condenable y que definitivamente no debió haber sido de esa magnitud, nunca debe ser, pero en este caso no se debió haber reaccionado ante una situación por una venganza, por eso es que ahora estamos muy pendientes de que no vaya a haber una reacción por la magnitud de lo que esto significó”.

El alto mando, agregó que en la colonia Dolores, al igual que en las colonias Algarín y Obrera, constantemente se cometen extorsiones y que ya se tiene ubicado a los delincuentes, pero en cuanto a los homicidios de mayor impacto, solo son ejercidas por los grupos delictivos.

“Tienen mayor capacidad y sobre todo son más violentas, entonces estos objetivos nosotros los tenemos ubicados en muchos casos y por eso es que pudimos identificar casi de inmediato la vinculación que había entre este caso y el suceso del 12 de agosto por el cual se deriva pues esta acción”.

