Animales carroñeros devoran cuerpo en fosa clandestina tras omisión, acusa colectivo

La presidenta del Colectivo de personas desaparecidas Orizaba-Córdoba, Aracely Salcedo Jiménez, denunció el abandono de un cuerpo que fue hallado dentro de una fosa clandestina en el municipio de Río Blanco, Veracruz, el cual ha sido devorado por animales carroñeros, dificultando su identificación.

La activista anunció que interpondrá una demanda en contra quien o quienes resulten responsables de tal hecho ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

"Durante esta reunión que sostendremos con las autoridades, una vez más solicitaremos que se finquen responsabilidades correspondientes a los que dejaron que se comieran los animales el cuerpo en Los Arenales" dijo Salcedo a los medios de comunicación.

"Estamos reactivando esta queja y no pararemos hasta que haya Justicia, no puede ser que si el lugar estaba en resguardo por oficiales de la SSP, no pudieran haber hecho algo, al otro día regresamos y el cuerpo de la persona hallada ya había sido comido", detalló.

Autoridades actuaron bajo omisión

De acuerdo con la activista, reconocida en el estado por encarar a Javier Duarte ante la desaparición de su hija en 2015, explicó que las autoridades "tenían que haber hecho un buen resguardo" y no esperar a que ellas (el colectivo) lo hicieran, pues sería ridículo.

"Falta que nos finquen responsabilidades y nos digan: pues tú colectivo abriste pues ahora tú colectivo eres la culpable de que los animales carroñeros se comieran el cuerpo, cuando ya estaban avisados porque nosotros les dijimos que había cierto tipo de animales y que estaba muy expuesto y que se los podían comer, fue algo muy inhumano", sentenció.

Las declaraciones de Araceli fueron recogidas por los periodistas, luego de una reunión privada con el personal de la FGE de Veracruz, con la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez; la Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Lorena Mendoza Sánchez e integrantes de dicho Colectivo.

Las activistas pidieron a las autoridades cabos sueltos en el tema de las carpetas de investigación de sus desaparecidos, en las cuales esperan tener respuesta.

