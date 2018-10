"Andaba pedo, pendejo y golpeó un güey" JJ arremete contra Cabañas

Mucho se especula sobre lo que en realidad sucedió en la desafortunada pelea entre Jorge Balderas Garza alias ‘”El JJ” y Salvador Cabañas, la madrugada del 25 de enero del 2010 en el baño del Bar Bar.

De acuerdo con las declaraciones del 'JJ', Cabañas habría sido quien provocó el incidente en el que recibió un tiro por su escolta José Francisco Barreto alias “El Contador” quien lo defendió disparándole en la cabeza al ex futbolista del América.

Dejándolo al borde de la muerte y que hasta ahora lo ha tenido alejado de las canchas, además 'JJ' afirmó que Salvador Cabañas se puso muy agresivo dentro del baño luego de que le reclamara por un golpe que le propinó cuando trataba de salir del lugar porque según estaba borracho.

En entrevista con Javier Alatorre relató parte de su vida, los negocios que tenía y todo lo que sucedió, cuando la policía llegó a su casa, tras el incidente en el Bar Bar.

Relató que cuando lo detuvieron se encontraba viendo televisión, cuando la policía llegó a la 1 de la madrugada; escuchó como si alguien forzará la puerta, en ese instante uno de sus acompañantes le avisó que había llegado la federal, se levantó y tomó un arma.

Así mismo declaró que hubiera preferido morir que ir a la cárcel, por miedo a la condena que recibiría, sin embargo, la oportunidad de hacerlo se esfumo.

Cuando le preguntaron sobre el incidente con Salvador Cabañas, Jorge decidió no hablar al respectó, respondiendo que mejor le preguntarán a Cabañas.

Sin embargo, en otra entrevista con Carlos Loret de Mola relató como fue que sucedieron los hechos, el día que Salvador Cabañas recibió un supuesto disparo por uno de sus escoltas.

“Me echó bronca a mí porque andaba borracho el amigo, equis rozón y me dio un codazo el amigo, yo no había visto que era él.

El Bar Bar es un baño muy pequeño y entre los mingitorios y los excusados si alguien se para a mear no puedes pasar para el excusado, y yo por costumbre siempre entraba a un excusado, cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso, no me hizo caso el amigo entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé.

Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero pues el amigo andaba muy borracho y agresivo, y luego pues ya peleamos y entró ‘El Contador’, y le dieron un balazo al amigo y Cabañas dice que no se acuerda, el del baño (que estaba limpiando) no vio, sólo oyó”, explicó.



“Me pegó un codazo, pues él estaba de espaldas, y le reclamé, le dije ‘órale hijo de tu pinche madre, ¿qué tienes cabrón?’, ya fue cuando volteó y vi que era él, pero ya venía agresivo tirando golpes y cabezazos al estilo futbolista, nada más le faltó darme unas patadas, y yo traté de calmarlo.



“Yo traté de calmarlo, le dije ‘tranquilo’, y traté de cambiar la conversación, ‘¿qué onda, qué pasó con tu partido, cómo les fue hoy, cuántos goles?, y se puso peor, haga de cuenta que le dieron cuerda al amigo, me dijo ¿cuáles goles hijo de tu puta madre?’, y más se molestó”.





Así es que tras ver el forcejeo entre Cabañas y “El JJ” fue que intervino “El Contador” para defender a su protegido, quien le pagaba alrededor de 50 mil pesos mensuales por sus funciones de escolta.



“Era parte de su trabajo conmigo, le pagaba para que me cuidara exactamente en situaciones así, fuera quien fuera, y el otro (Cabañas) agrediéndome y yo tratando de pararlo, y pues ‘El Contador’ era parte de su trabajo, cuidar mi integridad. ‘El Contador’ se llevaba como 50 mil pesos mensuales. ‘El Contador’ fue el que le dio, él era mi escolta”.

Pero ¿Cuál es el verdadero trabajo del ‘El Contador’?, explicó: “Lo que hizo, lo que supuestamente hace un escolta, defender la vida de su principal, y en ese momento también alcoholizado o drogado, digo igual, porque yo no lo ando cuidando cada vez que va al baño, sé que sí se estaba tomando unos tragos, y a lo mejor en su borrachez o en su loquera vio algo más él".

¿Sacó la pistola y le pegó un tiro a Cabañas?

“Pues él dice que fui yo, hay que preguntarle al Cabañas quién fue el que le dio”. Según él dice que no se acuerda, yo pienso que sí, yo creo que más bien él no quiere decir, pues andaba pedo y pendejo y golpeó un güey, ‘vinieron y me dieron por güey’, no creo que a él le va a gustar decir algo así, o más bien no quiere decir algo así, por andar provocando pendejadas".

“No, es que yo no le disparé, yo ni siquiera quise pegarle, de hecho ni le pegué, él me golpeó a mí. Nada, nada más pasó todo rápido y me salí, no pensé, no dije nada, nada más me salí”. Además mencionó que nunca se imaginó que eso sucedería, “No, no, no, a mí me gustaba trabajar y hacer dinero, yo no soy sicario ni asesino”.

Además mencionó que nadie le facilito la salida pues todo fue tan rápido que ni tardaron en salir, cuando el de seguridad llegó al baño, él prácticamente ya se encontraba afuera.

Mencionó que después del crimen ya no habló con 'El contador': “Nada, ese día nada, es que él no se fue conmigo, él se fue aparte en su carro, le dije al día siguiente ‘que se había pasado de cabrón".

Si tuvieras enfrente a Cabañas ¿Qué le dirías?

"Nada, no tengo nada qué hablar con él”.

¿Ni una disculpa? “¿Por qué?, una disculpa me la debería haber dado a mí porque él fue el que me agredió a mí. Codazos, empujones, cabezazos, pero bueno, el balazo no se lo di yo. "Ahora, quién dice que la pistolita esa no la traía el Cabañas, tal vez la pistola que ‘El Contador’ le arrebató a él, eso es lo que te digo, a lo mejor ‘El Contador’ vio otra cosa diferente".

Sin embargo, en uno de muchos de los videos se muestra claramente cuando el ‘Contador’ lo revisan, tiempo después sale y supuestamente le dan una pistola.

Si bien, aún quedan muchas dudas por aclarar sobre el caso Cabañas, un fatal incidente que dejó secuelas en la vida de cada uno de sus involucrados.

¿Quién tiene la razón?.. seguirá siendo un misterio.